El 20 de julio se cantara "play ball" en las Grandes Ligas

El plan incluye paga completa, aunque prorrateada, pese a jugar sin fanáticos, dijeron a The Associated Press fuentes cercanas a los detalles del documento, quienes hablaron a condición de permanecer en el anonimato porque los detalles no se han anunciado.

Cada equipo disputaría 60 juegos —en vez de los 162 que conforman una temporada normal— durante 10 semanas a partir del 20 de julio. Sin embargo, podría añadirse al calendario un encuentro inaugural, el 19.