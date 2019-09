$!El 40% selecciones en draft de Lidom nunca jugó y el 72% está inactivo

Sin embargo de ese grupo 593 (43%) nunca jugaron en la liga, en su abrumadora mayoría porque el nivel que alcanzaron en lo adelante no fue atractivo para los equipos locales o su cotización los alejó del circuito. De esos que no se uniformaron, 40 se establecieron en las Grandes Ligas y quedaron descartados de la liga doméstica, una lista que incluye a Albert Pujols, Manny Machado, Pedro Álvarez, Ramón Laureano, Luis Severino, Amed Rosario, el fenecido Yordano Ventura y otros prospectos que todavía esperan una llamada, como Johan Mieses y Félix Jorge (2015).

Los otros 65 que no escucharon su nombre en el sorteo de novatos celebrado en Sambil tendrían que esperar el próximo año a ver si tienen mejor suerte (y si están en béisbol organizado).

Dos tercios retirados

Las Estrellas Orientales utilizaron en su plantel el curso pasado a los relevistas José Valverde y Jailen Peguero, dos de los últimos jugadores que quedan en el circuito que ingresaron a las reservas antes de establecerse el sorteo.

De los 1,371 peloteros agregados a las novenas entre 2002-2015 a la fecha 988 figuran como inactivos, el 72%. Un grupo que incluye a los fallecidos Andy Marte, Oscar Taveras y Ventura.

Así, de 78 jugadores elegidos en el primer sorteo (2002) solo siete no han colgado los spikes. Se trata de Albert Pujols, Robinson Canó, Fernando Rodney, Edwin Encarnación, José Bautista y Anderson Hernández.

De la clase 2003 apenas siguen en uniforme cuatro y un quinto (Ubaldo Jiménez) trata de recuperarlo. Son Félix Pié, Erick Aybar, Juan Sandoval y Eulogio “Frankie” de la Cruz.

Más de la mitad de los seleccionados en 2015 ya llevan dos años fuera, no solo del béisbol organizado, sino también de ligas independientes de verano o invierno. De los 117 escogidos hay 64 que están fuera, totalizan el 54%.

DL tomó como parámetro para colocarlos en esa lista que no hayan participado en los últimos dos años (2018 y 2019), ni en el verano ni otoño-invierno, que no figuren bajo contrato con algún equipo o que no se encuentren en lista de lesionados.

El grupo no incluyó a Ubaldo Jiménez, quien está fuera de béisbol desde 2017, pero que se entrena en la actualidad en busca de un regreso que podría producirse en el próximo torneo otoño-invernal.