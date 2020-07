$!El acuerdo de agencia libre se convierte en un pacto histórico en el deporte profesional

Llegó la agencia libre a la pelota otoño-invernal dominicana. El tema que provocaba rabiosa urticaria entre los peloteros del país ya fue resuelto este martes luego del convenio firmado entre la Liga Dominicana de Béisbol Profesional y la Federación Nacional de Peloteros Profesionales.

Lidom se convierte en la primera entidad profesional del deporte que permite la agencia libre.

Lo de este martes es un paso de gigante. En el béisbol de las Grandes Ligas, la agencia libre nació en 1976, después de 73 años de haberse conformado la MLB. A Lidom le tomó 69 años.

El documento en cuestión, que encierra varios puntos, entrará en vigencia al finalizar la temporada 2022-2023, pero uno que tendrá efecto inmediato es el que plantea la reducción de peloteros pertenecientes a los seis clubes del béisbol dominicano, de forma que la reducción a 80 peloteros de la lista de reserva se someterá el 1 de septiembre de este año.

“Eso es bueno, eso le da más pimienta al béisbol”, dijo Neifi Pérez, quien vistió la camiseta de los Leones del Escogido. “El año que viene voy a ser agente libre –puso de ejemplo-, voy a matar este año. Un pelotero jugando incómodo en una organización. Imagínate”. Ese fenómeno se da en Grandes Ligas.

En sus buenos años, Pérez abogó porque se creara la agencia libre. Con algunos argumentos como el que a veces los equipos no te quieren y no te usan o te botan cuando ya estás en baja. “Aunque no esté jugando, me siento contento y feliz por los peloteros. Siempre estuve en contra de eso. Nunca me iría del Escogido, porque soy escogidista y dije que si me cambian me retiro. Pero hay peloteros que quieren irse a otro equipo.

El convenio luce beneficioso, pero también dejaría a muchos peloteros sin contrato. Los equipos tienen, en promedio, alrededor de 130 peloteros.

La agencia libre va a empezar el 15 de marzo de 2023 y a partir de esa fecha se conocerán los primeros agentes libres. Ahora bien, la forma como será el formato de oferta y demanda de parte de los equipos y jugadores a partir de la agencia libre, ese tema se revisará en un año a partir de la firma del documento conocido este martes, por lo que Lidom-Fenapepro tienen tarea pendiente para el 15 de julio 2021.

El convenio permitirá a los peloteros recibir un incremento en la dieta, que antes era de 500 pesos, ahora se consiguió subir a mil pesos.