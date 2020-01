$!El agente Scott Boras cree que los peloteros de los Astros no deben disculparse

Después de que el propietario Jim Crane declarara que los jugadores de los Astros de Houston se disculparían por participar en el escándalo de robo de señas que ha causado un alboroto en las Grandes Ligas, el poderoso agente Scott Boras afirmó que tal mea culpa es innecesaria.

Boras, que negoció más de US$1,000 millones en contratos en esta temporada baja, siempre ha dado el frente para empoderar a los jugadores. Describió la mentalidad que cree que los jugadores de los Astros deberían adoptar en esta situación.

“Estoy haciendo lo que mi organización me dice que haga”, dijo Boras a Ken Rosenthal de The Athletic. “Instalaste esto. Pusiste esto frente a nosotros. Los entrenadores y gerentes lo alientan a usar la información. No es que viene del jugador individualmente. Viene del equipo. En mi estadio. Instalado. Con autoridad“.

La investigación de MLB que el comisionado Rob Manfred presentó en un informe emitido la semana pasada condujo al despido de tres entrenadores (AJ Hinch, Alex Cora y Carlos Beltrán) y un gerente general (Jeff Luhnow). El informe detalla un complejo sistema en el que una transmisión de video en vivo desde el jardín central se alimenta a un monitor de TV ubicado cerca de la caseta.

El sábado pasado, los jugadores no esperaban mucho remordimiento por la situación y remitieron preguntas sobre el escándalo al informe. Eso provocó la afirmación de Crane el martes, luego de que las llamadas de los medios y otros jugadores resaltaran la falta de una disculpa.

“Nos disculparemos por lo sucedido, pediremos perdón y seguiremos adelante”, dijo Crane.

Boras, un abogado de profesión, dijo que los Astros no habían transmitido adecuadamente el conjunto adecuado de reglas a los jugadores y que sus acciones pueden verse como una aprobación implícita. Boras también dijo que algunos jugadores se sintieron incómodos con el sistema y se negaron a usarlo.

“Estaba claro, y los fanáticos deben entender, que esta regla y directriz específica fue una acción de MLB, pero no comunicada a los jugadores. Por lo tanto, su percepción era que no había una regla o directriz específica, que existía esta área gris “, dijo Boras al Athletic. “La realidad es que la disculpa de las personas que lo notaron ... es de quién debe venir la disculpa”.