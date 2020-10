$!El ambicioso proyecto que mantendrá a los Angelinos en Anaheim hasta 2050

Dos miembros del consejo de la ciudad votaron en contra del acuerdo, argumentando que SRB debería haber pagado los US$325 millones iniciales completos, ya que el dinero extra se habría gastado mejor en proyectos en toda la ciudad, no solo en la propiedad del Angel Stadium.

Sin embargo, el trato no estuvo exento de controversias. El ayuntamiento había acordado inicialmente un trato de US$325 millones para el terreno en diciembre pasado, aunque los proyectos de viviendas y parques ahora servirán efectivamente como un crédito muy considerable al reducir ese precio a US$150 millones.

Uno muestra un plan del Angel Stadium que elimina algunos de los Robert A.M. Elementos decorativos “Outfield Extravaganza” de popa / populosos instalados en 1998, como los cantos rodados y los géiseres del jardín central.

El plan está en la línea de lo que Moreno y su grupo de inversión, SRB Management Co., habían propuesto en discusiones previas con la ciudad al negociar una compra de US$325 millones del sitio del estadio: un vecindario construido desde cero que reemplazaría a un mezcolanza de estacionamientos y estructuras bajas en lo que ellos llaman “vecindarios, parques, espacios públicos, entretenimiento, restaurantes, tiendas, hoteles, oficinas conectados por grandes calles y entradas orientados al tránsito”. Todo el asunto se basa en un Angel Stadium renovado y existente o en un nuevo estadio de béisbol.

El nuevo estadio se prevé una instalación de 45,500 asientos, del mismo tamaño que el Angel Stadium de 45,483 asientos.

Si bien SRB Management Co. dice en su presentación que el desarrollo alrededor de Wrigley Field y Petco Park fueron inspiraciones, la mejor analogía es con The Battery y Truist Park, hogar de los Atlanta Braves.

La construcción de Petco Park ciertamente atrajo muchas inversiones al Gaslamp Quarter de San Diego, pero el Gaslamp Quarter era un vecindario existente que necesitaba un impulso. Del mismo modo, no es como si Wrigleyville no existiera antes de las renovaciones más recientes de Wrigley Field. Tanto con The Battery como con un desarrollo propuesto de Anaheim, el entorno se construye básicamente desde cero.

Esto es lo que se propone para la nueva comunidad de Angels, con el tema de seis vecindarios de uso mixto:

Vivienda: 5,175 apartamentos y condominios, incluidos apartamentos asequibles o económicos.

Oficina: 7 millones de pies cuadrados.

Comercial: 1 millón de pies cuadrados de tiendas minoristas, restaurantes, hoteles, Etc.

Hoteles: 943 habitaciones.

Parques: parque urbano de 5 acres, más al menos 5 acres adicionales de espacio para parques comunitarios; el requisito del parque de la ciudad es de 5 acres.

Estacionamientos: 12,500 espacios en estructuras, superficie y subterráneo.

Un elemento de diseño interesante para el desarrollo: un concepto de halo propuesto para vincularse con la marca Angel Stadium / Angels, utilizando un plano superior de halos iluminados para unificar a toda la comunidad. Las marquesinas de halo se colocarían sobre las puertas de entrada y los centros de actividad en toda la comunidad. Puedes verlo implementado en algunas de las representaciones.