“El béisbol tiene más opciones si no dejas de estudiar”

Las habilidades beisbolistas de Sahir Fersobe no les permitieron entrar en ese reducido círculo que seduce a las Grandes Ligas, pero sí para adquirir una formación en las aulas, de la que podrá vivir el resto de su vida.

Y es lo que promueve en estos días cuando unos pocos prospectos reciben millones, pero la mayoría se queda en el camino.

Fersobe, de 25 años, es asistente en operaciones de béisbol en ULeague, una plataforma de béisbol enfocada en la educación que gestiona becas universitarias para las diferentes divisiones en los Estados Unidos.

Pasó por DL para promocionar un showcase (exhibición de talentos) que habrá los días 19 y 20 del corriente mes en las facilidades del remozado complejo de la UNPHU. Allí vendrá cinco entrenadores de universidades para evaluar talentos, que de convencer podrán obtener becas deportivas.

“Queremos demostrarle que sí hay otra opción, que no solo es Grandes Ligas, usted puede lograr una invitación de alto nivel que en un futuro quizás te pueda abrir muchas puertas que el béisbol no te lo hubiera hecho”, dijo Fersobe. “La meta nuestra es tratar de abrir la mente a las personas y que no piense en ese goal (meta) de corto plazo, que piense más a largo plazo, que ponga en una balanza”.