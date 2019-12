$!El bullpen de los Mets se prepara para ser el mejor en 2020

1) Acomodar a Edwin Díaz

Es la clave para cualquier esperanza en el bullpen de los Mets. La buena noticia es que, pese a que el puertorriqueño registró 5.59 de efectividad, dejó varias señales de optimismo, como una velocidad élite (97.4 mph) y una tasa de ponches de 39%, dos números de élite. Y su promedio de bateo esperado de .207, calculado por Statcast basado en la calidad de los batazos recibidos y los ponches propinados, estuvo entre los mejores 15%.

Realmente pareciera que, reduciendo los jonrones recibidos y los boletos otorgados, Díaz podría retomar su nivel. Mejorar su slider es esencial. Steamer proyecta 2 WAR para Díaz en 2020, una cifra que no luce inalcanzable para un pitcher que dejó 3.5 WAR, 1.96 EFE y 57 salvados en 2018.

2) Mantener a Seth Lugo en el bullpen

Lugo quiere volver a la rotación, pero los Mets hicieron lo correcto firmando a Rick Porcello y Michael Wacha para mantener a Lugo como el as del bullpen.

No hay dudas de que su arsenal es más efectivo relevando (tuvo 91.9 mph de velocidad promedio como abridor en 2017, y de 94.5 mph como relevista en 2019) y que su curva se ve menos expuesta si tiene que enfrentar una sola vez al lineup rival.

Esto es un clásico ejemplo de “si no está roto, no lo arregle”. Usted no saca a uno de los mejores relevistas de todo el béisbol de su bullpen.