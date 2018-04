El contrato de Pujols, el segundo peor entre los activos, para ESPN

Wright sigue siendo, en teoría, pelotero de Grandes Ligas; por ende, se encuentra en la presente lista. Considerando la póliza de seguros con la cual cuentan los Mets, esta es, en mayor parte, una pérdida financiera para la compañía de seguros, siempre y cuando no intenten que Wright regrese al terreno de juego. Todo apunta a que Wright sigue firme en su convicción de intentar regresar como jugador activo en algún momento. Sin embargo, los pronósticos no son halagadores para él.

Se hace cada vez más confuso e incomprensible el por qué Sandoval sigue formando parte del roster de un equipo que intenta ganar, si ya no está contribuyendo en nada, bien sea al plato o en el terreno. Hace mucho tiempo que pasamos el punto en el cual se podía pensar que solo le faltaba una pérdida de peso para ser un grandeliga viable. Pienso que estaría a nivel de jugador de reemplazo si llegara a los entrenamientos primaverales en la mejor forma física de la vida de Bo Jackson. Los Gigantes, al menos, pueden consolarse con el hecho que los Medias Rojas son los que están pagando todo el dinero que se le debe, más allá del sueldo mínimo del pelotero de Grandes Ligas.

La aparición de Bailey en este ranking sigue cayendo un poco más cada año, no tanto porque haya mostrado síntomas significativos de mejoría, sino porque ese contrato está expirando lentamente. Al igual que Kennedy, al menos Bailey ha comenzado la temporada con fuerza, con tres aperturas de calidad en cuatro apariciones, pero eso no es suficiente como para cambiar de forma sustancial las previsiones futuras con respecto a mantenerlo dentro del roster.

El hecho que Kennedy decidiera no rescindir su contrato tras una campaña con registro de 5-13 y efectividad de 5.38 fue una de las menos sorprendentes de este tipo. Kennedy parece tener un inicio sólido en 2018, con efectividad de 2.35 y FIP de 3.84 en sus primeras cuatro aperturas; aunque esto no es suficiente para inclinar la balanza al otro lado, considerando su FIP de 5.08 en sus dos temporadas con los Reales.

Me encontraba entre los analistas a los cuales les gustó el cambio que hicieron los Azulejos de Toronto, así que sería muy hipócrita de mi parte ser cruel. Sin embargo, desde un punto de vista numérico, sus lesiones en la ingle y corva, las primeras en su carrera que han tenido un efecto real en su actuación cualitativa, combinados con las lesiones de este año nos dan un declive suficiente para que Tulowitzki forme parte de esta lista, por encima de Yasmany Tomás. Al final, el pacto entre Rockies y Azulejos que llevó a Tulowitzki a Canadá no ha ayudado realmente a ninguno de los involucrados en la forma en la que esperaban.

“Nos concentramos en lo que falta en dichos pactos, por ende, no tomamos en cuenta el pasado. Igualmente, estoy considerando solamente a peloteros activos, por ende, no traeremos a colación los $1.2 millones que gana Bobby Bonilla cada año hasta 2025, o los menos famosos $1.12 millones que recibe Bruce Sutter anualmente hasta 2021, con la bicoca de $9.1 millones que ganará en ese último año”, escribió el analista.

Uno de los errores más desconcertantes hecho por algunos analistas fue considerar que el contrato por ocho años de Hosmer no era un problema para su franquicia porque podría terminar siendo por cinco años. De hecho, sigue siendo peor gracias a la rescisión ejercible por el jugador luego de 2022. En esencia, cuando se trata de un contrato por cinco años, los Padres tendrían mejor suerte si fuera de ocho años, y si termina siendo por ocho, los Padres usualmente desean que sólo hubiese durado cinco. Asumir estos riesgos hace que el presente contrato tenga el mismo valor de superávit que el de un contrato por ocho años y $166 millones, atando así a los Padres a la situación que los lleve al peor de los mundos. Si bien Hosmer tiene valor como pelotero, se han comprometido a pagar demasiado dinero por demasiado tiempo a un pelotero que nunca ha tenido dos buenas temporadas de forma consecutiva.

Si alguien dentro del mundo del béisbol no creía que el remanente del contrato de Ellsbury representaría un negativo neto, quizás lo tendría dentro de su equipo en estos momentos. O al menos, dentro de la lista de incapacitados de ese equipo: la fascitis plantar de Ellsbury ha evitado su regreso a los Yankees. Sin embargo, cuando llegue ese día, volverá con un tiempo de juego incierto, dependiendo en gran medida de las lesiones de otros.

Choo logró mantenerse sano en 2017. Sin embargo, una línea ofensiva de .261/.357/.432 con un OPS+ de 103 no es remotamente solvente para un jardinero de las esquinas o bateador designado con desempeño mediocre. Actualmente Choo es primordialmente bateador designado, y sus proyecciones mejoran al punto de colocarlo en el noveno lugar de esta lista en vez del sexto, lo cual es... algo bueno, creo.

Al contrario de muchos jugadores en la lista, Canó sigue siendo pelotero de alto nivel y probablemente aportará valor en WAR entre 3 y 4 para los Marineros de Seattle en 2018 (y con un arranque de temporada excelente). El problema inherente a su contrato es todo el tiempo de vigencia que aún le queda, con cinco temporadas luego de la actual. Los Marineros no deberán estar muy molestos con esta circunstancia, considerando que habrán recibido por parte de Canó muchos años de desempeño solvente, tal y como razonablemente habrían esperado. Sin embargo, los últimos años siguen siendo poco impresionantes, evaluados desde el punto de vista del valor que aporta al equipo. Firmar a un pelotero de 30 años por una década completa implica un peligro, sin importar quién sea dicho jugador.

6.Jordan Zimmermann(menos-7.0 triunfos)

Pagos futuros:$24 millones en 2018, $25 millones en 2019 y 2020.

Es posible que ya hayan notado una escasez de pitchers en esta lista y Zimmermann es el último de los tres lanzadores presentes. La hipótesis que tengo para justificar esta ocurrencia es que el riesgo significativo y obvio que conlleva contratar a un pitcher ha causado temor entre los gerentes generales de los equipos de forma mucho más profunda e impactante, comparado con la idea de tener bateadores veteranos con pobre desempeño. Sin embargo, esto parece haber comenzado a cambiar en la recién concluida temporada baja, entendiendo la forma en la cual los equipos evitaron contratar peloteros de la talla de Mike Moustakas,Todd Fraziery, en cierta medida, incluso J.D. Martínez.

En el caso de Zimmermann, está ponchando a los bateadores de forma consistente en 2018 nuevamente, tras haber caído a promedios inferiores a 6.0 ponches por cada 9 entradas en sus primeros dos años en Detroit. Sin embargo, argumentar: "¡Miren, esa efectividad de 7.71 es un poco mayor de lo que debería ser!" es difícil de sostener luego que se ha convertido, nuevamente, en un segundo abridor que los Tigres podrían negociar fácilmente por un prospecto. Aunque lo van a intentar.

5.Jason Heyward(menos-7.5 triunfos)

Pagos futuros:$21.5 millones en 2018, $20 millones en 2019, $21 millones en 2020 y 2021, $22 millones en 2022 y 2023.

Creo que debemos aceptar a este punto que el rebote ofensivo de Hawyard, simplemente, no se va a producir, al menos hasta el punto de que haga ver a su contrato como de buen valor por lo que reste del mismo. Hayward tiene OPS de .673 y OPS+ de 77 con los Cachorros y, si bien es un jugador defensivo con legítimas credenciales de élite en el jardín derecho, hay un límite al valor que se puede exprimir de cualquier outfielder de las esquinas que batea de forma similar a la de un campocorto por debajo del promedio. Probablemente, Hayward continuará teniendo años con WAR entre 1 y 2 mientras siga siendo un defensor de alto nivel. No obstante, eso no es suficiente, considerando el tiempo que le queda a su contrato.

4.Ian Desmond(menos-7.9 triunfos)

Pagos futuros:$22 millones en 2018, $15 millones en 2019 y 2020, $8 millones en 2021, rescisión por $2 millones dentro de una opción ejercible por el club por $15 millones para 2022.

El primer strike para el contrato de Desmond fue que los Rockies lo firmaron para jugar en la primera base, posición en la cual ha tenido problemas para ser eficiente a alto nivel en la mayor parte de sus buenas temporadas. El segundo strike fue un 2017 miserable y plagado por las lesiones, en el cual bateó para .274/.326/.375 y terminó ostentando cerca de un triunfo por debajo del nivel de reemplazo. Su arranque mediocre del 2018, en el cual tiene problemas para sumar OPS por encima de .500, comienza a verse como el tercer strike.

3.Chris Davis(menos-11.9 triunfos)

Pagos futuros:$23 millones anuales entre 2018 y 2022.

Luego de haber bateado 47 jonrones en 2015, los Orioles retuvieron los servicios de Davis con un pacto por siete años y $161 millones. Hasta ahora, Davis ha aportado una temporada por encima del promedio, una a nivel de jugador de reemplazo y un complicado inicio de la temporada 2018. La respuesta de Davis a las dificultades que ha confrontado ha sido convertirse en un pelotero más pasivo de lo que siempre ha sido y la mejor cifra de su carrera a la hora de hacer swing a pitcheos fuera de la zona de strike (26.7 por ciento) se iguala con el peor registro de su carrera haciendo swing a pitcheos dentro de la zona de strike (58.3 por ciento, comparado con el 72.2 por ciento que ostentó en 2015). Incluso con la deferencia de parte del dinero que se le debe con una baja tasa de interés, esto parece convertirse en un desastre sin posibilidades de mejoría para los Orioles.