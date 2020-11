$!El cubano Yonder Alonso anuncia su retiro

El veterano primera base Yonder Alonso ha decidido retirarse tras una carrera de 10 años en Grandes Ligas. El cubano hizo el anuncio mediante una publicación en Instagram la tarde del viernes, en la cual expresa gratitud a su familia, a sus ex equipos y a su agente.

“Estoy eternamente agradecido con lo que el béisbol me ha bendecido y por las amistades que he creado”, escribió Alonso, de 33 años de edad. “... Ahora es tiempo de darle la vuelta a la página, pero más importante, de disfrutar a mis queridos pequeños y ensenarles todas las lecciones que he aprendido a lo largo de este sorprendente viaje".