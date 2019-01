$!El desfile de las Estrellas comienza hoy, ¿y termina?...

Sanó, el fanático y pelotero

Miguel Sanó se define estrellita. Y va más lejos de lo que se había escuchado de cualquier pelotero identificado con su equipo. Al preguntársele sobre cuál es la clave del triunfo, Sanó ofreció una llana respuesta: “La clave es ¿tú sabes cuál?, que yo soy estrellita. Y si a mí mañana me cambian yo no voy a jugar con otro equipo porque yo soy estrellita hasta morir y no puedo jugar contra mi equipo. Dios quiera y nunca sea así. Yo soy fanático y también soy pelotero de las Estrellas”. Sanó fue el tercer bate y designado del conjunto oriental. Bateó .174 en la ronda final.