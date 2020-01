$!El despido de Alex Cora deja a los Medias Rojas enfocados en hallar nuevo manager

"Fue un día triste, porque tenemos mucho respeto por Alex", comentó por su parte el presidente de la junta del equipo Tom Werner, uno de varios dirigentes de los Medias Rojas que han seguido en comunicación con Cora tras su salida. " Él admitió que hizo algo malo , pero eso no empaña, en nuestra opinión, el extraordinario talento que tiene. Y seguimos teniendo mucho afecto por Alex".

Los Medias Rojas insistieron en que la salida de Cora se derivó de una decisión mutua, al llegar a una conclusión de que no podía seguir liderando el equipo de una forma efectiva. El presidente del club Sam Kennedy confió en que un día Cora pueda regresar al béisbol.

"Queremos pedir a todos que no emitan juicios hasta que MLB complete su investigación y determine si se quebrantó el reglamento", señaló Henry. "Puedo decirles que estamos trabajando al máximo posible con MLB".

Las Grandes Ligas investigan además si Cora orquestó un ardid similar de robo de señales en Boston. Aún no se han llegado a conclusiones, y no hay un cronograma para divulgarlas. La investigación sobre los Astros se llevó dos meses.

Los Medias Rojas, que tuvieron una foja de 84-78 y se quedaron fuera de los playoffs el año pasado, algo que no les ocurría desde 2015, deben ahora buscar un piloto, a menos de un mes de que comience la pretemporada. Chaim Bloom, jefe de operaciones deportivas contratado en octubre, dijo que no había tenido tiempo de definir una lista de candidatos.

"La respuesta breve es que no sabemos todavía", comentó Bloom ante la pregunta sobre la situación del personal actual de coaches. "Evidentemente, esto sucedió apenas".

Otro factor que complica la búsqueda es que los Medias Rojas desconocen si alguien más enfrentará sanciones del comisionado. Y con la pretemporada tan cerca, pocos clubes otorgarían permiso para que Boston entreviste a integrantes de su personal.

Los Astros buscan también a un manager. Y Carlos Beltrán, piloto puertorriqueño de los Mets de Nueva York, ha sido implicado también en el escándalo, tras jugar en Houston cuando ocurrieron las trampas.

"No hay duda de que es inusitado buscar manager en estas fechas", reconoció Bloom. "Estamos muy cerca de la pretemporada. Es imposible que esto no sea un factor en la manera en que procederemos. Pero no será el único factor".