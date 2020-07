El dilema de Manuel Beltré, firmar por millones ahora o aceptar beca en Miami

“Hizo cosas en un torneo que los amigos me decían, ‘eso no se enseña, es por institnto. Tengo que agradecerle mucho a John Carmona porque me lo puso a jugar una categoría adelantada y él probó que podía destacarse”, dijo Beltré padre, un empleado bancario a quien la crisis de 2003 lo dejó sin empleo. Cuando el niño nació, en junio de 2004, no tenía seguro médico y a, jugando softbol, por lo que cobraba RD$500 por partido.

Indecisión

“Todavía en familia no hemos tomado esa decisión. Muchos cuando firman pasan a ser el jefe de la casa. En nuestro hogar no pasa así, mi esposa ni yo lo vamos a permitir. Ahora mismo la prioridad mayor sería que el niño se fuera a estudiar en 2022 en Miami. Tenemos dos años para esperar a ver, no sabemos qué pueda pasar, si quizás conviene aquí, allá, no nos cerramos puertas, pero firmar en Dominicana no es nuestra prioridad”, dice Beltré padre.

De acuerdo con Baseball America, Toronto estaría dispuesto a pagar entre US$2 y US$3 millones por Beltré. Otras fuentes suben la oferta US$3,7 millones.

Toronto ya dio US$3,9 millones en 2015 a Vladimir Guerrero Jr, récord del club.

El activo que dispara su valor es el poder, como lo ha demostrado en juegos y en festivales de jonrones que ha ganado, incluyendo dos en el Marlins Park.