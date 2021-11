$!El doble choque Águilas-Licey, reto para la Lidom y Salud Pública

La Lidom y el Ministerio de Salud Pública (MSP) tendrán entre este viernes, en el estadio Quisqueya, y el sábado, en el Cibao, el primer gran desafío en el cumplimiento de los límites de asistencia en los parques, como se acordó de medida preventiva contra el COVID-19.

Desde la fecha inaugural hasta el debut de Albert Pujols el domingo y su visita a Santiago el martes, los estadios presentan una asistencia apreciable aun con los límites de un 50% en el Cibao, un 60% en el Este y un 70% en la capital. Pero saber cuánta gente va al play es un dato que los equipos manejan en secretismo y que no ceden ni siquiera al sindicato de jugadores, como está esta- blecido.

El miércoles, en la plataforma digital de las Águilas no había disponibilidad de boletas para el sábado y ayer estaba cerrada “haciendo mejoras importantes”. Desde la boletería azul informan que la disponibilidad será baja.

“Tomando en cuenta lo vendido en abonos y la limitación a un 70%, tenemos poca cantidad de asientos para vender, será mucho menor que lo que normalmente tenemos”, dijo a DL Hans Brache, encargado de boletería del Licey.

La doctora Laura Mora, directora de gerencia de la salud en el MSP y encargada del protocolo COVID-19 en el torneo, explicó a DL que de momento los porcentajes se han respetado, en el Quisqueya bordeando el límite, y para este fin de semana vigilarán de cerca los choques entre los grandes animadores del circuito.

“Lo de nosotros como Ministerio no es tanto como que se acumule o no se acumule. Tenemos una confianza plena en el tema de la vacunación, es lo que estamos exigiendo, el tema de la mascarilla, al final que el grand stand acumule personas y que el bleacher no, cuando usted me dice que el estadio coge 9,000 personas yo lo asumo como que hay 9,000 personas en el estadio completo, lo que no pueden pasar es 9,001”, dijo Mora.

“Para el tema de la aglomeración de la gente, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que no se quiten la mascarilla y que obligatoriamente todo el que está en el play esté vacunado, por si hay algún tema de contagio sea mínimo y que no se exceda ningún brote”, dijo la profesional de la salud.

Mora explicó que la flexibilización y aumento de la capacidad de público en las cinco ciudades en las que se juega dependerá de la mejora en la cantidad de personas vacunadas.

Los datos más recientes divulgados por el MSP apuntan a que en el Distrito Nacional el 87.8% de la población está vacunada, en La Romana el 64,4% y en San Pedro de Macorís el 64.3%. Pero en Santiago cae al 53.9% y en Duarte a 51.7%.