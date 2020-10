$!El enorme jonrón de Cody Bellinger envía a los Dodgers a la Serie Mundial

Se necesitaron siete juegos, un plan de lanzamiento de retazos, dos remontadas, una en la serie y otra en el Juego 7, además de un enorme jonrón de Cody Bellinger, pero los Dodgers de Los Ángeles se encaminan de regreso a la Serie Mundial.

Ahora comienza la diversión. Y ahora está la verdadera presión.

Este equipo de los Dodgers, después de agregar a Mookie Betts en la temporada baja, era el favorito de la Serie Mundial. Cualquier cosa menos que una victoria en la Serie Mundial será una decepción para muchos, pero los Dodgers están ahora a cuatro victorias de su primer campeonato desde 1988, mientras intentan extinguir los fantasmas de dos derrotas de la Serie Mundial en los últimos tres años y finales decepcionantes de postemporada. todos los años desde 2013.

Los Bravos los llevaron al límite en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, pero los Dodgers prevalecieron. Regresaron de un hoyo 3-1 en la serie y un hoyo de dos carreras en el Juego 7 para ganar 4-3 el domingo por la noche y avanzar para enfrentar a los Rays de Tampa Bay en la Serie Mundial. Ahora tenemos al equipo No. 1 de la Liga Americana contra el equipo No. 1 de la Liga Nacional en una serie de siete juegos.

De espaldas a la pared en el Juego 7 hasta la séptima entrada, los Dodgers tomaron la delantera con este jonrón sin duda de Bellinger, que instantáneamente entra en el panteón de los jonrones clásicos de postemporada de los Dodgers.

Los Bravos saltaron a una ventaja temprana cuando Marcell Ozuna conectó un hit remolcador en la primera. Dansby Swanson conectó un enorme jonrón en la segunda entrada para dar a los Bravos una ventaja de 2-0. Los Dodgers empataron en el tercero con un sencillo de dos carreras de Will Smith.

Fue ojo por ojo con estos dos equipos, con los Bravos anotando nuevamente en el cuarto y los Dodgers respondiendo en el sexto con un jonrón de emergente de Kiké Hernández. Parecía que había algo más por venir, y sucedió cuando Bellinger descargó esa plomada de Chris Martin. Fue el octavo lanzamiento del turno al bate, después de tres bolas de falta.

La euforia de los Dodgers en ese momento encontró su equivalente en la decepción de Atlanta. Esta es una ciudad deportiva acostumbrada a desperdiciar liderazgos y series, y desperdiciar esta ventaja de 3-1 solo se alineará con el resto de las decepciones de la postemporada de Atlanta.

Los Bravos no tienen la lista de decepciones consecutivas de postemporada que tienen los Dodgers, pero no han estado en la Serie Mundial desde 1999. Antes de este año, no habían ganado una serie de postemporada desde 2001. Muy cerca este año, pero sigue siendo un final lleno de arrepentimientos, como, ¿qué pasaría si no se quedaran sin un rally en la cuarta entrada (más sobre eso a continuación)? ¿Y si hubieran terminado esta serie en el Juego 5 o 6? ¿Y si tuvieran al as Mike Soroka, quien se perdió la mayor parte de la temporada por una lesión?

El pitcheo de los Bravos se ha estirado toda la temporada debido a las lesiones, pero sorprendió a muchos en la postemporada. Aún así, ahora estaban sujetos a impuestos. En un Juego 7 todos contra todos, los Dodgers demostraron estar mejor equipados para sacar outs con brazo de bullpen tras brazo de bullpen.

Julio Urías fue la clave en el lado de los lanzadores para L.A., lanzando tres entradas sin hits para terminar el juego; fue la mayor cantidad de trabajo de cualquier lanzador de los Dodgers de la noche. El éxito de Urias salvó a los Dodgers de tener que acercar a Kenley Jansen, quien ha estado inestable últimamente.

No sería el béisbol de octubre sin una rareza en la carrera de bases, y esta realmente le costó a los Bravos. Tuvieron corredores en segunda y tercera sin nadie out, pero se encontraron con un desastre. Nick Markakis conectó un rodado fuerte a la tercera base y Dansby Swanson rompió al plato. Finalmente fue eliminado en un resumen por Justin Turner (quien hizo una gran etiqueta en el aire), pero los Dodgers luego doblaron a Austin Riley en tercera base. El peor tipo de doble jugada que podrían enfrentar los Bravos. Esto se convertirá en el mayor arrepentimiento de los Bravos en el Juego 7.

Está fuera de la Serie Mundial nuevamente para Los Ángeles, aunque, por suerte para ellos, no tienen que irse. La serie se juega en Globe Life Park en Arlington, el mismo lugar que la NLCS. Dado que la serie comienza el martes, no hay mucho tiempo para respirar (o descansar el pitcheo).

Los Dodgers tienen un oponente con el que no están particularmente familiarizados en los Rays, pero su jefe sí. Andrew Friedman, presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, vino de los Rays, por lo que parece ser una gran parte de la narrativa.

Dado ese linaje, también veremos algunas similitudes en la forma en que se construyen estos equipos. Ambos tienen alineaciones profundas y juegan una gran defensa, pero los Rays tienen un bullpen mucho más confiable, pero los Dodgers tienen una ventaja en abridores de alto nivel.

El juego 1 está programado para las 8:09 p.m. ET del martes, con cobertura televisiva en FOX.