El Escogido arranca su era post Moisés ratificando a Rojas como su dirigente

SANTO DOMINGO. Si bien confiesa que no pasa un minuto sin que alguien o su propio disco duro le recuerden el peso y responsabilidad del cargo que ha aceptado, José Gómez no ha perdido tiempo en digerirlo y en dos semanas ya tiene confeccionado gran parte del equipo de trabajo con el que aspira regresar al Escogido a destapar champaña. Gómez, el gerente general que sustituye al renunciante Moisés Alou, ya nombró a cinco asistentes, confirmó a Luis Rojas como dirigente y una parte del cuerpo técnico. En los próximos días designará el equipo que irá a los campos de entrenamientos de Arizona y La Florida y comenzará a dar seguimiento a potenciales jugadores nativos e importados. “Lo que Luis le ha aportado al Escogido es un sentido de pertenencia y de organización en el cuerpo técnico”, dijo Gómez, de 28 años, rodeado de directivos rojos como Eduardo Najri, José Miguel y Luis Manuel Bonetti, en una conferencia de prensa celebrada en un clubhouse del club repleto de comunicadores. “En conversaciones con José Miguel, con Eduardo, con el resto de la directiva, seguíamos tratando de ver el perfil del dirigente que queremos para el Escogido y mientras más hablábamos del perfil más ese perfil se parece a un dirigente que ya tenemos en la organización. Yo creo que los resultados que ha dado Luis hasta el momento son satisfactorios, es un dirigente que conoce el equipo, conoce la liga, va creciendo en el béisbol organizado y tiene la confianza tanto mía como de la directiva y de los peloteros”, dijo Gómez con autoridad. Rojas, de 36 años, ha clasificado las tres temporadas completas que ha dirigido a los escarlatas, con un campeonato (2015-2016) y media zafra cuando tomó con el club en el abismo (2014-2015). Es el único estratega que se ha mantenido en el banquillo desde que asumió el 14 de noviembre de 2014, con los felinos en un abismo del que no pudieron salir. José Leger fue ratificado como coach de banca, Oscar Bernard (que sustituyó a Denio González en pleno torneo pasado) seguirá como coach de bateo y Willy Blair como el de pitcheo. El resto de los puestos serán evaluados, entre ellos Julio Lugo. “Más que un reto que me vaya a amilanar yo creo que esta es una gran oportunidad no solamente para mí, sino para el equipo que me acompaña de nosotros tomar la antorcha que ha dejado Moisés y continuar con el éxito que ha tenido el equipo”, dijo Gómez, quien era asistente de Alou y fue jefe de operaciones de los Leones de Caracas en Venezuela, en 2013. Sus nombramientos en la oficina incluyen a tres asistentes: Fausto Severino hijo (escauteo), Jaylon Pimentel (operaciones), Luis Javier (analítica) y Bolívar Pelletier (operaciones). También ingresan el ex jugador Buck Britton y Anthony Contreras, como scouts en las ligas de menores de donde se escogen los peloteros en el sorteo de novatos.

Espaldarazo

El empresario José Miguel Bonetti, vicepresidente del Escogido, fue quien fichó a Gómez para trabajar con el club en 2011, tras conocerse en el torneo Preolímpico de baloncesto en Mar del Plata, Argentina. Allí identificó su gran potencial. “Para mí esas cualidades son muy especiales; su dinamismo, su curiosidad, es un trabajador incansable, come mucho (risas), no para de hablar de béisbol aunque esa se la dejamos pasar, pero lo más importante y es lo que lo hará a él un excelente gerente es que tiene sus propias ideas”, dijo Bonetti. “Gómez nunca ha sido un ‘vete y dile’. Gómez opina y deja saber lo que piensa aunque uno no quiera oírlo, por eso les advierto desde ahora que Gómez no es ni esperamos que nunca sea Moisés. Gómez tiene que crear su estilo, su identidad y su forma dentro de la cultura del equipo, esa cultura no es la de Moisés, no es la cultura mía, es la cultura de los Leones del Escogido”, insistió Bonetti, en el club desde 2009.

Bonetti le sale al frente a las declaraciones de Juanchy

Juan Sánchez “Juanchy”, en una de sus escasas intervenciones en los medios, alborotó las avispas el miércoles con unas declaraciones en las que relegó la importancia de Toros, Estrellas, Gigantes y Escogido, dejando la Liga Dominicana como una de “Licey y Águilas”. Y José Miguel Bonetti, del Escogido, no tardó en volverle a responder al que es uno de los principales accionistas y directivos del conjunto amarillo. “No es un secreto para nadie que el béisbol dominicano es Licey y Águilas. ¿No ves el cambio que ha dado el béisbol? ¿Por qué? Porque esos dos equipos las dos últimos temporadas han estado en la serie final y eso automáticamente cambia todo”, dijo Sánchez en el programa Deportes en la Z (101.3 FM). “El béisbol dominicano tiene 60 y pico de años y hay dinero para dos equipos solamente de las empresas de este país. Es así, los otros equipos que tienen que... para poder hacer un torneo, porque entre Licey y Águilas solos no se puede hacer, eso (las participaciones de los otros cuatro) es como un suplemento y algo les debe tocar a esos equipos”, dijo Sánchez. Bonetti ironizó y desafió a los medios a que pregunten por los ingresos de cada equipo ante la DGII. “Juanchy vive en un país que se llama Juanchylandia y yo he pedido visa para ir a ese país varias veces, pero él todavía no me la ha dado. El día que él me dé esa visa para el país donde él vive yo realmente feliz de la vida, comparto con él un rato. Yo lo quiero mucho a Juanchy y sus opiniones y comentarios son ciertos en Juanchylandia”, dijo Bonetti en risas.

“Lo principal que aprendí de Moisés Alou fue la honestidad y la franqueza. Espero copiar ese estilo frontal de Moisés”.

José Gómez