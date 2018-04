El ex coach de bateo de los Yankees descalifica a Gary Sánchez para ser el receptor del equipo

REDACCIÓN DL. Gary Sánchez tiene más interés en la ofensiva que en la defensa, de acuerdo con el anterior coach de bateo de los Yankees, Alan Cockrell, a quien no se le renovó el cargo para esta campaña con la llegada de Aaron Boone al banco del Bronx.

“Gary realmente no es un tipo de gran energía y la posición de receptor es básicamente el corazón del terreno y quieres un tipo energético”, le dijo Cockrell a una estación de radio en Nashville, Tennessee, reportó el diario New York Post. “Gary está más preocupado sobre lo que él va a hacer en el plato y le falta un poquito de energía”.

Sánchez tuvo una temporada pobre a la defensa en 2017 y fue retado por el ex entrenador Joe Girardi a mejorar detrás del plato. Sánchez había lucido mejor como máscara este curso, pero los cuatro passed balls en tres partidos la semana pasada encendieron las alarmas, además por los dos wild pitches que no pudo bloquear el viernes. El sábado no jugó.

Cockrell ocupó la posición entre 2015 y 2017. Previamente desempeñó el puesto con los Marineros (2009-2010) y con los Rockies (2002, 2007 y 2008).

En el plato, Sánchez ha confrontado problema con un promedio de bateo de .188 y un OPS de .614 que incluye un porcentaje de embasarse de .222. Austin Romine es el otro receptor de los Yankees.

La semana pasada se filtró el rumor de que lanzadores como Masahiro Tanaka y CC Sabathia no querían que el receptor dominicano siguiera recibiéndole en sus partidos.

“Continuaremos trabajando con (Sánchez)”, dijo Boone al Post. “Y él es. Siempre una preocupación (pero) he visto bastante positivo, especialmente con el bloqueo y su trabajo. Lo veo (los passed balls) como un obstáculo en el camino”.