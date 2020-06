$!El gerente de Texas habla sobre la responsabilidad que tiene el equipo

“Es difícil de presenciar. Provoca muchas sensaciones, emociones, temores. Es difícil de ver”, dijo Daniels. “No es algo cómodo. No es un tema fácil y ver las imágenes impactantes es difícil a nivel emocional”. La información está contenida en las páginas de MLB.com bajo la firma de T.R. Sullivan.

El gerente general de los Rangers, John Daniels , entiende que su equipo y el béisbol no están aislados de lo que está sucediendo en los Estados Unidos ahora mismo. El ejecutivo entiende que dichos acontecimientos afectan profundamente a todos los equipos de Grandes Ligas, a sus comunidades y aficionados y a todo al que trabaja en la industria.

En todo Estados Unidos han surgido protestas luego de que salió a la luz el perturbador video del asesinato de George Floyd mientras estaba detenido por oficiales del Departamento de Policía de Minneapolis el 25 de mayo. Ha habido protestas y manifestaciones en el norte de Texas, no solamente en Dallas y Fort Worth, sino también en comunidades vecinas como Arlington, Frisco y otras.

“Para señalar lo obvio, no soy de la raza negra”, dijo Daniels. “No puedo ponerme en el lugar de alguien que lo es y no respondo de la misma manera ni tengo los mismos temores sobre cómo podría afectarme a mí o a mis hijos personalmente, caminado por la calle. Pero he tratado de verlo desde la perspectiva de qué podemos aprender. Y más importante, en resumidas cuentas, ¿cómo podemos ayudar?