$!El “Gram Sland” de la Bachata

José Antonio Rodríguez, nuestro embajador en la UNESCO, cuando era dueño de “El Final” junto a Sergio Vargas, interpretaba de su autoría “Como un Bolero”. Pieza que exhibe el mismo promedio de simpatía entre los toleteros de la bohemia que “Pobrecita Golondrina”, Bienvenido Brens; “Arenas del Desierto”, Héctor Cabral Ortega y “La Mujer que a mí gusta”, Wason Brazobán.

Ahora, gracias a la gestión del “Ex Flaco Rodríguez” logró que le pusieran smoking a la bachata. La botó por los 411.

Recuerdo que en 1995 en la Serie del Caribe, en una barra en El Condado, Puerto Rico, junto a Roosevelt Comarazamy, una dama austriaca llegaba todas las tardes armada de unos CD's de bachatas de José Manuel Calderón, Luis Segura, La Sufrida y otros. Cuando le preguntamos por su afición a esa música nos dijo que visitaba mucho a Puerto Plata y la misma según vaticinó dominaría el mundo.

Gracias a esa dama austriaca hice mía hasta la fecha la bachata “Serpiente Humana”, de José Manuel Calderón.

Por cierto, en Grandes Ligas, el primer pelotero que escuché “bachateando” fue en Montreal a Vladimir Guerrero.

Hoy en los estadios debemos rendirle culto a la Bachata, porque son muy pocos los beisbolistas que no son fieles seguidores de ese género.

Un día como hoy: 1960, Guayubín Olivo realizó un relevo de 8 innings acreditándose la victoria de Licey 7x1 ante las Estrellas Orientales. Para Olivo fue su victoria 74 de por vida y la 40 en la Época de las Luces.

2000, Julián Yan, Azucareros del Este, disparó en noveno su jonrón 40 al pítcher Luis Andújar, de los Pollos.

Usted es viejo o vieja de verdad: El tránsito en Santo Domingo sigue siendo un caos, pero usted es viejo, si recuerda que el 1 de diciembre de 1951, “la Policía Nacional organiza la Oficina Técnica de Tránsito dirigida por el capitán Augusto F. Ferrando con asesoría de la Policía de Miami”. En buen dominicano no hemos avanzado nada, nadita de nada... En enero de 1952, el señor Silvestre Antonio Guzmán Fernández, se sacó el premio mayor de la Lotería Nacional de $100 mil pesos... Usted peina canas si recuerda en abril de 1952 cuando el “Oasis”, lugar de diversión nocturna fue destruido por un incendio. Los bomberos no tenían agua... Usted es viejo si recuerda cuando el 7 diciembre 1954, Johnny Abbes García, presentó renuncia como vicepresidente del Comité Olímpico Nacional. Si está vivo como asegura Tony Raful en su libro, Luisin Mejía debe prepararle un homenaje como único fundador vivo del primer COD... Por hoy me voy... Porque esto si es difícil Talúa.