$!El gran día de Pedro Martínez, en jornada inaugural con los Medias Rojas de Boston

Otros días memorables para los Medias Rojas

Dewey hace historia: 7 de abril, 1986

Jugando en el Tiger Stadium en el Día Inaugural de 1986, Dwight Evans fue el primer bateador de MLB en pararse en la caja de bateo esa temporada.

Los Medias Rojas y los Tigres tuvieron el honor de iniciar su juego más temprano que los demás equipos en el Día Inaugural ese año. El eventual miembro del Salón de la Fama, Jack Morris, hizo el primer lanzamiento y Evans lo mandó fuera del parque.

El veterano cronista de los Medias Rojas, Ned Martin, narró el batazo con una combinación de emoción y sorpresa mientras la bola burlaba la cerca, y no era para menos. Ningún jugador en la historia de MLB había enviado el primer lanzamiento de una temporada de Grandes Ligas sobre la barda.

El 29 de marzo del 2018, Ian Happ de los Cachorros se unió a Evans como los únicos jugadores en ese club exclusivo. Kirk Gibson se robó el show ese día por los Tigres al conectar dos cuadrangulares para encabezar la victoria de los Felinos por 6-5, pero el momento más memorable del día se lo llevó Evans.

¡Konnichiwa desde Tokio! 25 de marzo, 2008

Con los Medias Rojas inaugurando su temporada en Tokio por primera vez, el partido vs. Oakland empezó a las 6 a.m. para los aficionados de Boston. El encuentro terminó siendo uno bien emocionante. Brandon Moss, quien estaba en el lineup sólo porque J.D. Drew fue sacado de última hora debido a una lesión, sacudió un jonrón en solitario para empatar el juego con un out en el noveno episodio.

El dominicano Manny Ramírez conectó el batazo decisivo, un doble de dos carreras que le dio la ventaja definitiva a Boston en el noveno capitulo. Tras ser nombrado el jugador del partido, Ramírez recibió un cheque por US$10,000 de parte de un patrocinador. "Creo que lo usaré para cuando eche gasolina”, bromeó el popular jardinero.