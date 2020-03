$!El Grandes Ligas que pagó cena de US$25 mil para conocer a sus nuevos compañeros

Dallas Keuchel apenas conocía a sus nuevos compañeros de equipo de los Chicago White Sox. A muchos de los empleados de la organización ni siquiera los había visto.

Puede ser un ganador del premio Cy Young y campeón de la Serie Mundial, pero como el chico nuevo en la ciudad, esto iba a tomar algo de tiempo.

Entonces, decidió invitar a cenar a todos los jugadores del equipo grande, asistentes del clubhouse, entrenadores, gerentes de equipo, secretarios, cargabates, todo el cuerpo técnico y la oficina principal.

Había 125 personas en total, incluidos cónyuges y novias, que se presentaron en el asador cerca de su complejo de entrenamiento de primavera, en Phoenix, Arizona.

Pasaron la noche juntos, comiendo, bebiendo y conociéndose, con Keuchel pagando la cuenta completa, dejando caer alrededor de US$25,000 por una noche que sus nuevos compañeros de equipo nunca olvidarán.

Fue la primera vez que alguien en la organización puede recordar que alguien haya hecho algo así. Ah, claro, hay cenas ocasionales en equipo durante la temporada. Hay banquetes de lanzamiento organizados.

¿Pero un jugador que invita a toda la organización a cenar simplemente para que todos se conozcan y se unan?

"No sé qué me hizo hacerlo", dijo Keuchel al USA TODAY Sports, hablando de la cena secreta por primera vez. "No he hecho nada así antes. Originalmente estaba pensando en una cena solo para los lanzadores y los receptores. Entonces, pensé, bueno, es una nueva organización que realmente pensó mucho en hacer de este un equipo de playoffs, así que ¿por qué no reunir a todos en ese club? Quería mostrarles a los muchachos, esto es lo que es una propagación de grandes ligas”.

“Era algo que hacía un tiempo quería hacer. Y con las ganancias que obtuve en los últimos cinco años, me siento bien al regalarlas en una noche, haciendo felices a otras personas", dijo el .

Ciertamente, esto no era una cuestión de dinero. Keuchel, de 32 años, firmó un contrato de agente libre por tres años y US$55.5 millones con los Medias Blancas.