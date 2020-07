$!El grupo de A-Rod y JLo avanza a segunda ronda para comprar de los Mets

Los multimillonarios Steve Cohen y Josh Harris, un grupo liderado por Alex Rodríguez y un cuarto partido no identificado, avanzaron a la segunda ronda de licitación para la compra de los Mets de Nueva York, dijeron a Sportico personas familiarizadas con el asunto.

El grupo de inversión Allen & Co., que supervisa el proceso de venta, informó a los grupos sobre su estado. También se les dijo que no presentaran ofertas por el canal deportiva regional del equipo, SNY, que no es parte de la venta, dijeron las personas, a quienes se les concedió el anonimato porque el asunto es privado.

A los grupos se les dijo que los representantes de Allen & Co., y los Mets se comunicarían pronto para proporcionar información más detallada sobre la franquicia, dijeron las personas.

Cohen, un titán de fondos de cobertura, presentó una oferta de US$2 mil millones en la ronda de apertura. Según los informes, también ofertó US$2 mil millones por la cadena de TV por cable.

Las ofertas de primera ronda no eran vinculantes, lo que significa que los posibles propietarios pueden alterar sus ofertas a medida que avanza el proceso. Al menos cinco grupos presentaron ofertas de apertura para el equipo.

Cohen ya posee una participación del 8% en el equipo controlado por las familias Wilpon y Katz. El año pasado estuvo en conversaciones para adquirir hasta una participación del 80%, pero las conversaciones se rompieron. Ese acuerdo valoró al club en US$2,600 millones, pero eso fue antes de que la pandemia COVID-19 cerrara los principales deportes de los EE. UU. La Liga Mayor de Béisbol está programada para comenzar su temporada a finales de este mes.

Harris y el ejecutivo de Blackstone, David Blitzer, son dueños de los Philadelphia 76ers de la NBA y de los Devils New Jersey de hockey. Rodríguez, o A-Rod, cuenta con el respaldo del propietario de los Florida Panthers, Vinnie Viola, y el cofundador de Vitaminwater, Mike Repole.

El equipo espera completar una venta para fin de año.