$!El jonrón con que Jonathan Villar hizo historia en las Grandes Ligas

El aumento del número de bambinazos en las temporadas recientes ha sido tal que ha desatado una serie de conjeturas acerca de si las pelotas fueron modificadas para volar más lejos.

El garrotazo de Villar ante Caleb Ferguson, de los Dodgers de Los Ángeles, llegó en Camden Yards, y fue el 22do jonrón de la noche. Villar arribó a 21 palos de cuatro esquinas en la temporada, la mayor cantidad en su carrera.

“Después del jonrón, alguien me lo dijo”, comentó Villar respecto del récord. “Es increíble, algo impresionante para mí, no sólo para mí, sino para el equipo, porque lo bateamos aquí. Es asombroso, pondrán el bate en el Salón de la Fama y eso me emociona”.