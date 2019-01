$!El Jumbo Díaz explica de dónde surge el curioso poloshirt que utilizan las Estrellas Orientales

LA ROMANA. En el mundo del béisbol existen muchos términos beisboleros, o más específicamente nombres particulares.

En el caso de los lanzadores, son muchas las palabras que por su alto tono rojizo se convierten en impublicables. Y no solo en la República Dominicana, también lo utilizan los coaches de pitcheo de Grandes Ligas, como algunos mánagers.

Eso existe desde hace mucho tiempo.

Ocurrió algo parecido con José Rafael -El Jumbo- Díaz cuando estuvo involucrado en una situación en un partido. Su coach de pitcheo entró y le dijo una palabra con la que es nombrado dentro de su equipo, las Estrellas Orientales. Jumbo resolvió y un intrigado periodista luego entró y le preguntó qué le comentó su coach de pitcheo. Como resultado Jumbo diligenció la fabricación de un poloshirt que es el que lucen muchos jugadores de las Estrellas Orientales hace unos días.

Su experiencia él la comenta de esta forma para Diario Libre.

“Eso fue una entrevista que me hicieron el otro día, el periodista me preguntó qué fue lo que te dijo el coach de pitcheo y entonces nosotros tenemos esa palabra de chercha y él fue y me dijo recuérdate que tú eres esa palabra y vamos para encima, entonces él me preguntó, yo fui sincero con él y después de ahí ha surgido que ya yo no soy Jumbo, ahora yo soy esa palabra y mandamos a hacer unos Tshirts con eso, en forma jocosa, para uno distraer la mente y divertirse y ahí están los muchachos con sus poloshirts que “Yo soy la Ñ...”

Carlos Sánchez G: ¿Quién decidió fabricarlos?

Jumbo Díaz: “Yo las mandé a hacer con mi dinero. Se la regalé a cada uno de los compañeros y todavía faltan más. Mandé a hacer 36 y faltaron. Tengo que hacer unas cuantas más, como te digo, es una forma jocosa de uno divertirse, algo sin mala intención porque hay mucha gente que lo toman de la manera que no es. Uno hace las cosas por divertirse para que la fanaticada se sienta bien. Ya la gente me está tirando: ‘¿dónde la puedo conseguir, dónde la mandaste a hacer. Yo sé que es una palabra, que a lo mejor muchos piensan que para los niños es malo, pero es una palabra que se usa en términos de béisbol y no creo que sea mal intencionada, por eso no preocupa”.

Esto, aunque resulta algo que puede ser contradictorio, es parte del folclor del béisbol. Una realidad.