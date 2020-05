El lanzador que intimida al "temible" Mike Trout

Pero, ya va... ¿recuerdan bien como luce un turno entre Trout y Scherzer? Porque ha habido pocos. El equipo de Scherzer, de hecho, no ha enfrentado a Trout d esde que Mad Max pasó de los Tigres a los Nacionales como agente libre en el 2015 .

Mike Trout recientemente dijo que Max Scherzer es el mejor pitcher que ha enfrentado. No es exactamente una sorpresa. Trout vs. Scherzer bien podría ser el enfrentamiento entre el mejor bateador y el mejor pitcher del mundo.

Así que cuando Trout dice “estaba feliz cuando se fue a la Liga Nacional y ya no tenía que enfrentarlo como cuando estaba en Detroit”, bueno, esa es la razón.

2012: Los primeros enfrentamientos

La primera vez que Trout se enfrentó a Scherzer fue el 19 de julio del 2012 en Detroit. Y qué duelo fue aquel. Ambos jugadores eran estrellas en ascenso. Trout estaba en medio de su increíble campaña de novato. Scherzer se estaba convirtiendo en un artista del ponche -- alcanzó la marca de los 200-K por primera vez ese año -- pero todavía no era el as de su club (ese era Verlander). Todavía no era Max Scherzer. Pero estaba cerca.

Trout entró a la caja como primer bateador del juego, y Scherzer lo ponchó con tres pitcheos, cerrando con una recta alta de 97 mph. El próximo turno, Scherzer volvió a poncharlo, esta vez terminándolo con otra recta, esta de 98 mph.

Pero la tercera vez, Trout hizo una de esas cosas que hace Trout. Scherzer se puso por delante 1-2, y luego le tiró una slider bajita que Trout salió a buscar... y la bateó de jonrón.

Scherzer se enfrentó a los Angelinos dos veces más esa temporada, el 26 de agosto y el 7 de septiembre. En agosto en Detroit, Scherzer ponchó dos veces más a Trout. En Anaheim en septiembre, Trout le pegó un doble por la banda contraria y también tocó la bola por última vez en su carrera. Scherzer lo fildeó y lo sacó out en primera.

2014: Domina Scherzer

Cuando se volvieron a enfrentar otra vez en el 2014, Scherzer era el vigente ganador del Cy Young de la LA y Trout iba camino a ganar el primero de sus tres trofeos de JMV. Pero Scherzer le dominó las dos veces que se vieron en abril y julio. Trout se fue de 6-0 con cinco ponches.

Scherzer atacó, como suele hacerlo, y Trout no tuvo respuestas para sus rectas altas y mordientes sliders abajo y afuera. Pero esa sería la última que enfrentaría a Scherzer por un largo tiempo.

Juego de Estrellas del 2018: Trout siendo Trout

Adelanten el reloj ahora al Juego de Estrellas del 2018 en Washington. Ahora, Scherzer es el Scherzer que conocemos. Trout, el mejor pelotero del mundo en su mejor momento. Una batalla del mejor contra el mejor que cumplió con las expectativas.