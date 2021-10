$!El Licey aplasta a la Estrellas y sigue invicto

Este Licey no está en complicarse. Los Tigres ajustaron a la hora buena para imponerse el jueves con un contundente 9-1 a las Estrellas Orientales en el parque Quisqueya Juan Marichal.

Apoyado en un bateo oportuno del novato Ronny Mauricio y el veterano Hanley Ramírez y en un pitcheo que volvió a contener la ofensiva contraria, los dirigidos por Tony Díaz mantuvieron el invicto en dos compromisos.

Ramírez y Brian Serven remolcaron dos vueltas, Mauricio y Dawel Lugo pegaron para de imparables de una artillería que logró nueve palos por terreno de nadie.

El abridor estadounidense Ryan Rolison trabajó cuatro entradas y dos tercios de dos hits y cuatro ponches y cuatro relevistas contuvieron a una artillería verde que no carbura tras 18 entradas para asegurar el triunfo.

Ganó Oliver Ortega (1-0) y perdió Evan MacLane (0-1), ambos en rol de relevo.

Mientras el Licey mejora a 2-0 las Estrellas emparejaron en 1-1 su marca en la justa dedicada a Kalil Haché.

El derecho Kutter Crawford limitó a los bates azules a sólo un hit en cuatro entradas. Pero el veterano Evan MacLane no mostró mucho veneno cuando entró a relevar en el quinto. Ahí, Dawel Lugo sacó rodado por la intermedia que Gustavo Núñez no pudo manejar, Ronny Mauricio conectó imparable por el medio del terreno que colocó hombres en las esquinas y Brian Sarven aprovechó que el cuadro defendía detrás para tocar por primera, se produjo el out en la inicial en una jugada cerrada, pero anotó el hombre de tercera.

Nick Heath disparó sencillo remolcador al central, Samad Taylor logró rola lenta de hit por el lanzador, lo que decretó la salida de MacLane. Subió Matt Pobereyko, que fue recibido por elevado de sacrificio productor al central de Emilio Bonifacio y Hanley Ramírez despachó triple entre el jardín central y derecho que llevó a dos compañeros a la goma. Luego, Luis Barrera se ponchó, pero el receptor Christian Betancourt no retuvo la pelota y Ramírez entró con la sexta vuelta azul, en una jugada donde salió con señales de molestias en una pantorrilla que le obligó abandonar el partido.

Los verdes descontaron en el sexto. Núñez abrió con hit al derecho, el emergente Michael Martínez logró un contacto lento con la pelota hacia el lanzador Austin Warner, quien lanzó mal a la primera base y los corredores se colocaron en posición de anotar. Domingo Leyva levantó fly productor al izquierdo, subió a lanzar Oliver Ortega, que apagó la amenaza verde con ponche a Oscar González y a Micker Adolfo lo dominó con línea al izquierdo.

Pero en el octavo los decacampeones inflaron la ventaja. Barrera abrió con incogible al left field, Lugo despachó imparable al central que Michael Martínez no pudo manejar y entró otra vuelta. Mauricio conectó línea fuerte por el campo corto que remolcó otra más y Brian Serven ligó sencillo productor al izquierdo. Víctor Alcántara reemplazó a Steven Fuentes, Heath y Michael de León fallaron con elevados al derecho y Jeisson Rosario cerró con rola a segunda.

Michael Martínez y Sócrates Brito fueron los mejores a la ofensiva oriental, con dos hits, cada uno