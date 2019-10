$!El Licey espera contar pronto con Marco Hernández, Dawel Lugo, Pablo Reyes y Welington Castillo

El Licey dentro de poco será un equipo diferente al que hoy está en el terreno, aseguró su gerente general, Junior Noboa.

Figuras como los infielders Marco Hernández y Dawel Lugo, los jardineros Pablo Reyes y Jorge Bonifacio, el receptor Welington Castillo y hasta Hanley Ramírez, que se recupera de una cirugía, podrían integrarse a los azules dentro de una semana a diez días.

Noboa dijo que esperar pronto la integración de Yermín Mercedes, de Mel Rojas Jr., y posiblemente del lanzador Ervin Santana después del torneo Premier 12 (en noviembre) y dejó las puertas abiertas a figuras como Danny Salazar o José Bautista.

“Estamos esperando la entrada de Marco Hernández, Dawel Lugo y Jorge Bonifacio para comenzar a jugar pronto y la posible integración en los próximos días, de una semana a diez días de Welington Castillo”, reveló de entrada Noboa al ser entrevistado por Juan Nova Jr.

Hernández en un torpedero y segunda base que retornó a juego luego de dos años sin ver acción por lesiones y terminó con el equipo grande de los Medias Rojas de Boston y quien ha mantenido que jugará para los felinos.

Lugo ha tenido breve participación con los Tigres los últimos dos años y jugó gran parte de la temporada en Grandes Ligas con los Tigres de Detroit, en segunda como en la antesala. El jardinero Bonifacio tuvo una temporada bajo par en el aspecto ofensivo en Triple A, pero disparó 20 jonrones, 18 dobles, cinco triples; y en cinco juegos con Kansas City conectó para .350.

Welington Castillo es ya un veterano receptor que actuó en 72 partidos con los Medias Blancas de Chicago y en cinco entre doble A y Triple A como rehabilitación por lesión.

“El equipo va a seguir mejorando, estamos esperando la llegada de Yermín Mercedes, que para nosotros es un hombre que vendría a fortalecer nuestro ‘line up’; en cualquier momento va a estar”, apreció del receptor con mejor vocación ofensiva, que después de afianzarse en Doble A en este 2019, alcanzó por primera vez la Triple A. Entre ambos niveles bateó para alto promedio de .317, con 23 jonrones, 19 dobles, 80 impulsadas.

“Pablo Reyes está aquí ya, practicó con el equipo y también estamos esperando si ya puede integrarse para la semana que viene”, expresó sobre uno de los estandartes del Licey la temporada pasada, que dividió el verano entre Triple A (51 partidos) y Grandes Ligas (71) con los Piratas de Pittsburgh.

Cuestionado respecto a rumores que sindican al retirado de Grandes Ligas José Bautista con intenciones de uniformarse con el Licey, indicó que los ha escuchado, pero que no ha conversado con el toletero.

“Había escuchado ese rumor y he dicho siempre que estamos abiertos, que las puestas del Licey están abiertas. José es un profesional a carta cabal, que cuando dice que va a jugar está ahí, metido de lleno; pero no hemos conversado, no he recibido directamente ningún mensaje de que él quiera participar en este torneo”, refirió sobre Bautista.

En cuando al grandes ligas agente libre Ervin Santana, dijo que ha sabido por fuentes bastante cercanas de su intención por actuar con los Tigres después del Primer 12, que se disputará desde principio de noviembre con una primera pata en México y luego en el lejano oriente.

Con quien sí ha tratado directamente es con Mel Rojas Jr, con dos temporadas sin actuar aquí, por sus compromisos en la Liga de Corea. “Hemos conversado con él, que cuando terminen en el torneo Premier 12, estarían disponible para participar”, expresó del hijo del es lanzador de Grandes Ligas del mismo nombre.

“Hanley Ramírez, también”, dijo respecto a la posibilidad de que se una al Licey. “Lo vimos, vino a una de las practicas, practicó con nosotros, sabemos de su tiempo de entrada, (él) está recuperándose al 100 por ciento de la cirugía-limpieza que se hizo en el hombro izquierdo y en cualquier momento, de aquí a una semana o diez días lo podemos tener”.

Nova Jr también le planteó a Noboa sobre el lanzador de los Indios de Cleveland Danny Salazar, quien se perdió parte de 2017 y todo 2018 por cirugía y como parte de su rehabilitación, este 2019 apareció en nueve partidos en ligas de novatos, Doble A y Triple A, así como un partido en el que lanzó cuatro entradas en Grandes Ligas.

“No hemos tenido contacto con Danny Salazar, pero tan pronto podamos hacer contacto con él y nos manifieste que quiere estar presente, las puertas estarán abiertas y positivos para su participación”, concedió Noboa del derecho que siempre ha dicho que quiere lanzar con el Licey, pero que le niegan el permiso o no ha podido por las lesiones.