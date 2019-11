$!El Licey se remoza de cara a la segunda mitad de la pelota invernal

“Lo más difícil fue acostumbrarme a jugar todos los días otra vez, crear una rutina nueva, poner al cuerpo listo me tomó mucho tiempo”, añadió Hernández, quien pertenecía originalmente a los Cachorros de Chicago antes de ser el jugador nombrado más tarde en el cambio que llevó a Félix Doubront a ese equipo en el mes de agosto de 2014.

“Voy a jugar con Licey para estar preparado para el campo de entrenamiento. Siempre he jugado en segunda o siore, pero lo haré donde me necesiten”, agregó el bateador ambidextro tomado en la tercera ronda del sorteo de novatos del 2013.

El jugador del cuadro vio acción en 61 partidos con los Medias Rojas de Boston en los cuales bateó para .250 (148-37) con un par de jonrones, siete dobles, 18 anotadas y once vueltas remolcadas.

Sin embargo, en 2017 apenas apareció en 21 partidos con los Medias Rojas (.276-0-2) y fue sometido a una operación en el hombro izquierdo. Se perdió toda la campaña de 2018 cuando tuvo que ser operado otra vez del mismo sitio.

“Creo que uno aprende algo nuevo todos los días en este deporte. Es un juego de ajustes y siempre hay que mejorar en todos los aspectos”, dice el jugador que no descarta, en un futuro no muy lejano, incursionar en la defensa de los jardines para tomar más valor y estar más tiempo en la alineación.

Dio gracias a Dios y a su esfuerzo para regresar a jugar al béisbol al más alto nivel y desde ya piensa en seguir trabajando para ir a los campos de entrenamiento del año que viene a competir por un puesto.

“Me puedo poner esta camiseta siempre que esté saludable y no tenga ningún contratiempo, me voy a poner este uniforme hasta que me retire”, señaló Marco, 27 años y que fuera seleccionado en el Sorteo de Novatos de la Liga Dominicana en 2013.