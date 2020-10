$!El plan del pitcheo efectivo de los Dodgers tiene al club a las puertas de ganar la Serie Mundial

Dave Roberts no lo sacó demasiado pronto, ni lo dejó más de la cuenta. Esta vez, el manager de los Dodgers manejó a la perfección a Clayton Kershaw.

Roberts le quitó la bola a Kershaw en el sexto inning del Juego 5 de la Serie Mundial el domingo y entregó el partido, con ventaja de dos carreras para Los Ángeles, al novato Dustin May. El derecho protegió dicha ventaja al sacar cinco outs. Luego le tocó al novato mexicano Víctor González, quien se encargó de dos outs más. Blake Treinen se encargó de los últimos tres en la novena entrada y los Dodgers se colocaron a un triunfo de su primer título desde 1988.

Kershaw establece nueva marca de ponches en postemporada

Roberts, blanco de críticas desde hace muchos años por movimientos del pitcheo que no salieron bien en juegos de postemporada, oprimió los botones indicados el domingo, siguiendo con el guion un día después de la pesadilla de la derrota en el Juego 4 el sábado.

Kershaw tuvo que esforzarse mucho, ya que no contaba con su material afinado que tuvo en el Juego 1. Pero el zurdo se enfrentó a 21 bateadores, tal como fue el plan de los Dodgers, retirando a los últimos siete que vio. Tras dominar con un solo pitcheo tanto al cubano Randy Arozarena como a Brandon Lowe en la sexta entrada, Roberts cumplió con el plan—que le había comunicado a Kershaw antes del inning.

“Sí, ése era el plan”, confirmó Kershaw. “Lo hablamos antes de la entrada. Aunque fueron apenas dos lanzamientos, seguimos con el plan. Entonces, hay que darle crédito a (Roberts) por eso. Entonces, llegó D. May y tiró de maravilla, Víctor lo mismo y Blake también. Increíble el trabajo de ellos, lo cual fue grande”.

Bueno, bastante bueno el trabajo de Kershaw en esta postemporada también. Criticado por algunas fallas en playoffs/Serie Mundial en años anteriores, el veterano lleva marca de 2-0 con efectividad de 2.31 en esta Serie Mundial y 4-1 con 2.93 en la presente postemporada. Antes de este año, tenía 9-11 con 4.43 en playoffs/Serie Mundial de por vida.

“Tenemos suerte de contar con él y no podría estar más contento por el hecho de que la postemporada que ha tenido refleje quién es como lanzador”, dijo Roberts. “Él lo merece”.

Antes de que Kershaw dejara el montículo, el tercera base Justin Turner trató de convencer a Roberts a dejar lanzar más a Kershaw. Pero un plan es un plan. Por más que se les criticara, los Dodgers tenían un guion y lo siguieron.

“Pensábamos que (Kershaw) estaba llegando al final y que tenía suficiente para retirar a dos bateadores”, dijo Roberts. “Hablamos de poner a Dustin cuando llegaba (el dominicano) Manuel Margot. No habíamos hablado de cuántos pitcheos. Dijimos dos bateadores. Eso es lo que acordamos.

“(Kershaw) luchó. Llegó hasta ese punto con pura voluntad. Diré que no tenía su mejor material, pero halló la manera de sacar los outs y le doy todo el crédito”.

En vez de dejar que Kershaw se enfrentara a Margot para un tercer turno—el quisqueyano llevaba toque de hit y base por bolas hasta ese momento—Roberts trajo a May para que el joven tirara su sinker de 100 millas por hora, esperando que el derecho de 23 años mejorara su control. Así fue.

May ponchó a Margot y, en sentido general, retiró a cuatro de los cinco bateadores que enfrentó, uno con un sinker de 101.5 millas por hora—el lanzamiento más veloz de su carrera, según Statcast. May ya sabía que iba a cumplir un papel importante en el Juego 5 del domingo, ya que Roberts le avisó que iba con Tony Gonsolin para el Juego 6 del martes.

De su parte, González heredó un corredor de May con un out en la octava entrada y le dio base por bolas al primero que vio. Sin embargo, provocó elevados de out de Arozarena y Lowe.

“Pensaba que si Dustin podía darnos dos innings, sería suficiente”, explicó Roberts. “Dustin estaba tirando bien y luego venía (Ji-Man) Choi. Para mí, valía la pena esos movimientos con Víctor. Veía bien a Víctor dándole rotaciones a la bola ante Arozarena. Me gustaba ese enfrentamiento y Víctor cumplió”.

Ahora que May y González han premiado esa confianza de Roberts en el Juego 5, ese dúo debe de estar listo para seguirle a Gonsolin en el montículo el martes en el Juego 6. Tal vez sea por eso que Roberts no quiso adelantar a Walker Buehler para el sexto choque. El derecho iniciaría el séptimo juego el miércoles, en caso de ser necesario.

Kenley Jansen, quien había lanzado tanto en el Juego 3 como el Juego 4, no fue parte del partido del domingo. Roberts reiteró que no tiene a un cerrador señalado, sino que prefiere ver los entrenamientos en la evolución de los juegos.

“Veo a muchos de nuestros muchachos, particularmente Kenley y Blake, en situaciones apremiantes”, dijo el capataz. “En el Juego 6, sabemos que Kenley estará listo para lanzar en situaciones apremiantes”.