$!El pronóstico de Bienvenido Rojas sobre la final entre Tigres del Licey y Toros del Este

Según el veterano periodista deportivo y editor de Deportes de Diario Libre, Bienvenido Rojas, los Tigres del Licey ganarían la Serie Final en ocho partidos ante los Toros del Este. La final al mejor de nueve juegos se inicia este lunes en el Francisco Micheli de La Romana a las 7:30 de la noche.

Rojas, editor deportivo de la sección de deportes de Diario Libre, asegura que la posible corona 23 de los felinos sería gracias a la motivación y a la mística. Luego de un intenso round robin, los añiles en un juego que se extendió por dos jornadas eliminaron a sus grandes rivales, las Águilas Cibaeñas para lograr su pase a la Serie Final.

Los bengaleses terminaron con foja de (9-10) y se convirtieron en el primer equipo en la historia que bajo el formato de 18 juegos en semifinal que avanza a una final jugando por debajo del promedio de .500.

“En esta serie final, creo que los Tigres del Licey no la tendrán fácil para eliminar a los Toros, pero conociendo nuestro béisbol, cómo se juega el día a día, no me extrañaría que se llegara a un octavo partido y ganara el equipo azul la corona 23”, escribió Rojas en su columna BRV.

El equipo de La Romana ganó la primera posición en la serie regular (34-16) y en el round robin (12-6). Es la segunda ocasión que estos dos conjuntos se miden en la serie final. La primera vez fue en la temporada de 1984-85, el Licey se llevó el campeonato 4-1.