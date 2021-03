$!El Quisqueya estaría listo para octubre, pero hay que empezar ya

El enésimo proyecto de remozamiento del estadio Quisqueya que evalúa el Gobierno es una idea a la que ha dado forma por 18 meses el ingeniero Miguel Guerra, que ha dicho a DL que pudiera hacerse rápido y no requeriría una inversión cuantiosa.

Guerra, ex presidente del Licey (2013-2015) y actual miembro de la junta directiva, explicó que los trabajos pudieran culminarse para octubre cuando debe iniciarse el próximo torneo, pero para ello habría que comenzar a ejecutarlos antes de mayo.

“Hicimos varios diseños esquemáticos para el fanático pudiera circular alrededor de todo el estadio, que tenga áreas detrás de la verja, que pueda haber zonas de consumo, de sentarse y tener más facilidades, más acceso, entrar por los laterales, por el center field y poner más parqueos detrás de las verjas”, dijo Guerra.

Incluiría también dos secciones de gradas detrás de los jardines derecho e izquierdo que eleven la capacidad del parque hasta las 18,000 personas, mover los bullpens (área de calentamiento de los lanzadores) y continuar la extensión de los palcos.

“Queremos presentar el estadio donde haya área de esparcimiento como si está en un colmado, que atraiga gente que no necesariamente esté interesada en la pelota, pero al aire libre y agradable”, dijo Guerra.

La propuesta fue entregada al ministro de Deportes, Francisco Camacho, quien ha dicho que la última palabra la tiene el presidente Luis Abinader.

En enero de 2022 el parque acogerá la Serie del Caribe con seis equipos.

“Si se comienza a tiempo podría hacerse antes de octubre y es algo que se puede hacer en estructura metálica y un vaciado ligero y no son grandes construcciones. Habría que comenzar antes de mayo por ahí”, insistió Guerra.

“Hasta ahí llegamos nosotros. No se ha culminado lo económico, ese sería el próximo paso. Es un proyecto que lo atractivo que vemos es relativamente económico, se podría hacer de aquí a octubre y estamos conscientes de todas las necesidades que tiene el país para uno venir ‘ah no, al estadio Quisqueya hay que hacerle una remodelación de millones y millones’, no. No creo que sea algo que sea muy cuantioso”, dijo.

El profesional de la construcción explicó que los trabajos se harían en estructuras metálicas y vaciados ligeros.

Una intervención que mejoraría de forma considerable las facilidades para acceder a un estadio que tiene previsto recibir 500 parqueos dentro de un proyecto de 16 edificios de parqueos en el Gran Santo Domingo.