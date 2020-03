$!El retraso del reloj al que peloteros temen les ocasione el COVID-19

Aparecer en las boletas está reservado para la minoría que alcanza una década, simboliza una élite, pero la mayor repercusión la tiene en lo económico, específicamente para cobrar la pensión a partir de los 45 años. El pelotero promedio juega tres temporadas y medio y el 60% no alcanza discutir su salario en arbitraje, que llega al cuarto año.

Pero el nombre de Olivo no estuvo en noviembre pasado entre los 32 que incluyeron las papeletas de los periodistas que votaron para escoger la clase 2020 del Salón de la Fama. A Olivo le faltó un día de servicio para completar los 10 años que requiere la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA en inglés) para ponderar las carreras a la inmortalidad.

A las puertas

Baseball-Reference, que contabiliza los años en función del que entró hasta el que salió, le totaliza al ex infielder José Vizcaíno 18 años. Pero en realidad, si bien disputó 1,820 partidos el nacido en San Cristóbal no completó los 10 años de servicios y no llegó a las boletas para Cooperstown en 2011.

Starlin Castro llegó al Big Show en marzo de 2010 con 20 años recién cumplidos con los Cachorros y prácticamente no ha parado el reloj, puesto que sus dos breves bajadas a las ligas menores (42 juegos) han sido como parte de procesos de recuperación, sin salir gran tiempo del roster.

A Castro les faltan 23 días de servicios para completar los 10 años. Emilio Bonifacio, que debutó en 2007 y ha pasado por ocho equipos con solo dos campañas completas, acumula siete años y 135 días y el parón por el COVID-19 lo dejó bien parado para quedarse con una plaza como utility en los Nacionales. El Boni no juega en la MLB desde 2017.

Otros quisqueyanos que pueden completar su década de servicios en una temporada recortada son Iván Nova y Carlos Santana.

Nova llegó en 2010 con los Yanquis y solo necesita 48 días. No ha perdido tiempo. En 2014 solo trabajó 20 entradas antes de someterse a una cirugía Tommy John que lo sacó entre abril de ese año hasta junio de 2015, pero el tiempo en lista de lesionados también se computa.

Santana, que también se tomó su café ligamayorista en 2010, solo acumula un partido de ligas menores desde entonces (2012) y solo necesita de 57 días para que completar sus 10 años de servicios.

En el trayecto, el hoy inicialista de los Indios, ha jugado al menos 150 partidos en ocho de las nueva campañas disputadas y acumula 30.5 WAR, una más que Raúl Mondesí.