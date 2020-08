$!El revendedor de artículos que se hizo rico con Trout

Una postalita de edición única de Mike Trout se vendió por la cifra récord de US$3,936,000 el sábado, casi diez veces lo pagado por el vendedor hace apenas dos años.

¿Quién fue este visionario? Dave Oancea es un estrafalario gurú de las apuestas que fue expulsado de los casinos de Las Vegas el año pasado por usar de manera fraudulenta las identidades de otras personas para abrir cuentas en los casinos.

Oancea compró la tarjeta hace dos años por US$400.000 en eBay, una decisión que, según él, fue ridiculizada en ese momento. También compró muchas otras tarjetas de Trout para crear una demanda en el mercado.

“El hecho de que lo publique, el hecho de que compré todas las demás cartas, monopolicé el mercado, aproveché el mercado. Es por eso que la tarjeta se vendió por US$400,000 a US$ 4 millones. Se necesitó mi capacidad de marketing y ventas y mi marca para inflar los precios tan alto”, dijo a The New York Post.

La venta sin precedentes rompió un récord anterior establecido en 2016 para una tarjeta de tabaco Honus Wagner, que se vendió por US$3.12 millones.

Oancea pasa sus jornadas laborales de 17 horas vendiendo paquetes de apuestas a través de las redes sociales y incursiona en el desarrollo inmobiliario y tirando bolsas caras de Hermès Birkin.

Entonces, ¿cómo planea el típicamente ostentoso Oancea gastar su retorno de la inversión de aproximadamente el 875%?

“En el pasado, si recibía un cheque de pago de 4 millones de dólares en un día, compraba otro Rolex, otro Ferrari o compraba un champán de 100.000 dólares, pero ya no soy yo”, dijo. “Voy a tomar el dinero, pagar mis impuestos con él primero y luego ponerlo todo en un fondo de jubilación y no voy a tocarlo. Voy a dejar que el interés se acumule”.

El comprador sería un empresario de Taiwán.