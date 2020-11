$!El semáforo de Salud Pública, en amarillo ante COVID-19 en Lidom

En México, donde los rosters tienen 30 jugadores y se permitió fanáticos en cuatro de los ocho parques, la liga estableció que un equipo no podía jugar si tenía 16 positivos.

“El semáforo es día a día con cada equipo. Esperemos que nunca suceda un brote de tal magnitud, por eso tenemos pruebas, quizás es la diferencia con el protocolo de México”, dice el doctor Eduard Guzmán, viceministro de Planificación y Desarrollo de Salud Pública. “Hacemos cada cinco días, e interdiario, si se detecta un contagio hacemos otro tipo de pruebas, una prueba PCR de antígeno para constantemente estar detectando a tiempo y evitar los brotes en los equipos. Si hay más de cinco, más de seis, más de siete, si se da habría una discusión entre la liga y Salud Pública para ver las condiciones de seguir o no seguir”.

Para el vicepresidente de las Estrellas, Manny Acta, es el mayor temor y desafío que afronta el torneo que se inicia el próximo domingo, sobre todo porque a diferencia de Grandes Ligas, donde jugadores y personal técnico mayormente trabaja en una ciudad donde no tiene vínculos familiares en el país es todo lo contrario.

Contexto distinto

Acta vivió la experiencia de trabajar la temporada pasada de Grandes Ligas como coach de tercera base de los Marineros en medio de la pandemia y no para de aplaudir los esfuerzos que se han hecho en el país para montar el torneo.

“Aquí es un poco más difícil que en las Grandes Ligas”, dijo Acta en Grandes en los Deportes (102.5 FM). “En Estados Unidos no son de esas ciudades, yo no soy de Seattle, yo vivía en un apartamento y de ese apartamento yo voy al estadio, del estadio al apartamento, no conozco a nadie, pero aquí los jugadores que son nativos de las ciudades donde están jugando están en sus casas y están en contacto con sus familiares, sus familiares están en contacto con más familiares o con la gente del barrio y el rango se hace un poquito más grande para cualquier tipo de contagio. Por eso es que digo que aquí es un poco más difícil, o es más difícil y va a necesitar más responsabilidad, más disciplina”.