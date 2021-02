$!El Tsunami aspira a tirar hoy un juego completo

Carlos Martínez enseñó en el primer partido de la Serie del Caribe por qué lleva el apodo de Tsunami.

Y es que sus lanzamientos son tan destructores como las olas que se derivan de un maremoto.

Luego de tirar cinco entradas y dos tercios de una sola carrera al enfrentar a Puerto Rico en el partido inaugural de la serie, Martínez ahora quiere ir por más... por mucho más.

“No tengo limitaciones ni de lanzamientos ni de entradas, pero me van a estar viendo de cerca y con Dios delante tiraremos juego completo”, dijo Martínez a Diario Libre en una conversación telefónica desde su hotel en la ciudad de Mazatlán, México.

Martínez, que en las dos últimas temporadas de Grandes Ligas se ha visto relegado al rol de relevista por molestias en su brazo, se siente preparado para el reto de volver a ser abridor a tiempo completo, en cualquier escenario en el que le toque subir al montículo.

“En San Luis no pude abrir muchos juegos porque no estaba bien en los últimos dos años, pero todo el mundo sabe que soy un abridor y que siempre he sido un abridor. Con las Águilas me dieron la oportunidad de ser abridor y ahora los Cardenales me dieron la oportunidad de abrir dos partidos y ellos lo que quieren es que me sienta bien”, agregó el serpentinero.

Al momento de la entrevista, Martínez todavía no sabía cuál sería su rival en el partido de las semifinales, pues el resultado del juego de cierre entre México y Venezuela para determinar el cuarto lugar aun no era conocido.

Pero a Martínez no le preocupa su contrario, sino que piensa en el apoyo que puede tener de su propio equipo.

“Cualquier rival es importante, pero nosotros tenemos la confianza en nosotros mismos, tenemos la fortaleza de los bateadores, el pitcheo de relevo, los abridores, tenemos un buen equipo y el esencial para poder ganar la Serie del Caribe. Tengo la bola este viernes y voy a dar lo mejor de mí”, explicó el puertoplateño.

Y más que nada, estar en salud y concentrado es lo primordial para Martínez.

“Estoy enfocado y tranquilo, he trabajado duro con mi cuerpo, con el brazo y todo eso. Me he preparado como cada cinco días. Me siento muy contento de que me pusieran para un juego tan importante”, afirmó el lanzador.