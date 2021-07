$!El VAR en el blanco de la critica

La eterna discusión en el béisbol, la cual no tiene punto final, es el conteo de bolas y strikes, sobre todo por los árbitros de gradas cuando un jugador es ponchado cantado.

Hace una década, la idea predominante indicaba que no eran strikes los lanzamientos que iban arriba de la cintura o abajo de las rodillas. En cambio, los umpires mostraban más tolerancia con las pelotas que iban un tanto afuera, en un punto en que los bateadores todavía podían alcanzarlas.

Actualmente, las Grandes Ligas registran cada lanzamiento y suelen entregar a los umpires un reporte sobre lo observado, unas 12 horas después del juego. Así, los conceptos sobre la zona de strike se han unificado más.

Pero en una era en que muchas decisiones de los umpires pueden verificarse con la repetición en video, las mayores han insistido en que la marcación de bolas y strike debe correr por cuenta de una persona, no de una máquina. Asimismo, esas decisiones no pueden impugnarse, pero eso no impide que surjan disputas. Los managers y peloteros han expresado varias protestas al respecto.

Este es uno de los motivos, por qué algunos seguidores del béisbol consideran que debe desaparecer del béisbol, cuanto antes, el innecesario y nocivo VAR (Video Assistant Referee).

El fraterno Juan Vené, periodista de larga data al referirse al tema expone con claridad mediana sus puntos de vista.

1).- No son tantas las equivocaciones de los umpires.

2).- Le arrebata al fanático la oportunidad de insultar a los umpires.

3).- Minimiza el respeto para con los umpires, tradicionalmente observado por los peloteros.

4).- Se interrumpe la emoción, la secuencia, del juego.

5).- En cada reclamación se pierden entre ocho y 12 preciosos minutos, y a veces más.

6).- Vía escenas captadas por las cámaras es imposible garantizar una visión 100% correcta. Dependerá siempre de los diferentes ángulos desde donde se capte la jugada.

No hay dudas que los árbitro se equivoca, pero esa es la parte humana del juego que debemos mantener viva.