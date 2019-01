$!El virus de la agencia libre en MLB tiene en la lista de espera a criollos

En 2017 hubo 43 dominicanos que jugaron en las Grandes Ligas y no encontraron trabajo al año siguiente en esa asociación, entre ellos Emilio Bonifacio, Ubaldo Jiménez y Jhonny Peralta. Entre retirados y los que no hallaron otra oportunidad totalizan 216 desde 2010 hasta 2018, de acuerdo a Baseball-Reference.

Un grupo que jugó en 2018 cada día que pasa ve complicarse la posibilidad de volver en un mercado de agente libre que a la fecha solo ha reclutado a 82 de los 217 jugadores que se quedaron sin empleo en noviembre (38%), de acuerdo con Spotrac.com.

Si bien Manny Machado encabeza el grupo criollo de desempleados, el infielder no sabe a dónde jugará en abril no es por falta de oferta. Pero, Ervin Santana, Francisco Liriano y hasta Bartolo Colón entre los lanzadores no lo tienen tan claro como Machado, cuyo tranque radica en agregar no más de un cero a la fortuna que tiene garantizada.

Hanley Ramírez, Melky Cabrera, José Reyes, Carlos Gómez o José Bautista inflan el grupo, que tiene en común, salvo Cabrera, superan los 34 años. Colón tendrá 46 en mayo.

Santana perdió la oportunidad de asegurarse US$14 millones para 2019 al no haber podido tirar las 188 entradas que establecía la cláusula por causa de una lesión en el dedo mayor de su mano derecha. Ramírez fue dejado libre en mayo, mientras que Bautista y Cabrera consiguieron contratos ya con la temporada comenzada.

De momento solo tres criollos han amarado pactos que exceden las siete cifras. Jeurys Familia aseguró US$30 millones por tres años con los Mets, Kelvin Herrera US$18 MM por dos cursos con los White Sox y Nelson Cruz US$13,3 MM por uno con los Mellizos.

De los 82 agentes libre firmados hay 73 cuyos contratos fueron de dos años o menos. En cambio, los equipos han realizado 38 cambios de jugadores, 29 de esas transacciones han envuelto prospectos.

Es el escenario a un mes de que lanzadores y receptores se reporten a los campamentos de Florida y Arizona. En 2018, los equipos pagaron US$18 millones menos que en 2017, la primera baja desde 2010.