Eloy Jiménez aspira a más de 40 jonrones en el 2021

Eloy Jiménez no es la mayoría de los peloteros dominicanos.

En su primera temporada en las mayores pegó 31 jonrones en 122 partidos y en los 55 que jugó el año pasado disparó 14.

El jueves Jiménez disparó su primer vuelacerca de los entrenamientos, y él mismo dice que ha comenzado a sentirse mejor.

“Me siento más cómodo en el plato y los resultados están comenzando a verse, creo que estoy bien ahora mismo”, indicó.

También dijo que se mantiene jugando duro porque, contrario a lo que ha sugerido el dirigente Tony LaRussa esta primavera, Jiménez no tiene planes de comenzar a tomar turnos como bateador designado o a salir de acción en la parte final de los partidos.

“Seguiré trabajando duro, no quiero ser bateador designado y por eso trabajo duro todos los días. No quiero que me saquen en el séptimo u octavo inning. Quiero ser un jugador completo y por eso salgo a jugar todos los días”, sostuvo.

De igual forma, dijo que se siente más cómodo con los fanáticos en las gradas esta primavera y comparó la temporada del 2020 sin público a los juegos de Liga de Novatos.

“El año pasado fue extraño jugar sin público porque uno se sentía como si estuviera jugando en Liga de Novatos. Pero este año ha sido mejor, en los entrenamientos con los fanáticos, se siente mucho más divertido que el año pasado”, comentó.