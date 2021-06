$!Eloy Jiménez dice está casi listo para volver

Manifestó que está trabajando con mayor intensidad que en los entrenamientos de primavera y que no siente consecuencias de la cirugía.

“Fuera de los juegos, ya me siento en un 100 por ciento, porque he trabajado mucho más duro que cuando llegué a los entrenamientos de primavera y me siento el cuerpo bien, me siento todo bien gracias a Dios. Pensé que después de la cirugía tendría limitaciones, pero me siento totalmente normal”, dijo.

También se refirió a las grandes actuaciones que están teniendo sus compatriotas Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr., así como Rafael Devers.

“Me siento muy bien por ellos, porque son de nuestro país y en verdad qué te puedo decir, uno se siente orgulloso que los compañeros de uno progresen y estén bien. A veces me digo ‘wow yo debería estar ahí’ pero vamos a ver si cuando regrese me pongo al nivel de ellos”, sentenció.