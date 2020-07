Eloy Jiménez está "preñado" de entusiasmo y confianza

En 24 partidos y 107 visitas al plato en dicho mes, Jiménez tuvo una línea ofensiva de .340/.383/.710 con nueve jonrones, ocho dobletes, 19 anotadas y 25 remolcadas. Continuó ese buen ritmo a los Entrenamientos de Primavera del 2020 y espera que no se haya frenado tras una pausa de casi cuatro meses.

“Al comienzo del 2019, solamente pensaba en jugar fuerte, hacer esto y lo otro”, declaró Jiménez. “Pero al final, sólo pensé en jugar fuerte y así las cosas saldrán bien. Y si no sucede, habrá otro día. Eso me ayudó bastante; eso me quitó la presión y solamente salí a divertirme”.

Por su parte, el dirigente de la escuadra del Sur de Chicago dijo lo siguiente acerca del guardabosque: “Primero que todo, su talento lo dictará todo. Su mentalidad es la correcta. Vemos que se está moviendo bien. Nos sentimos muy optimistas de que continuará haciendo lo que hemos visto antes”.

La video conferencia del sábado incluyó a Jiménez señalando su deseo de ganar un Guante de Oro a la defensa y ser el mentor del jardinero central cubano Luis Robert, quien es calificado por MLB Pipeline como el prospecto No. 3 en todo el béisbol. También mostró dos pulgares arriba y otra gran sonrisa al preguntársele sobre jugar estos 60 partidos en clima cálido y evitar el severo clima del Medio Oeste estadounidense durante el mes de abril y hasta partes de mayo. Además, agregó que está listo para el béisbol después de una larga ausencia.

“Fue difícil seguir enfocado, pero esto es lo que me encanta hacer”, afirmó Jiménez. “Si jugamos, me siento contento. Me divierto. En casa estaba entrenando un poco, pero ahora tendré bastante tiempo para trabajar y prepararme para jugar. Me siento bien. Estoy contento de regresar a Chicago y contento de estar con mis compañeros”.