Eloy Jiménez solo descansó 20 días y ya prepara temporada 2020 para “palear”

“Casi todo me sorprendió, la tecnología de Grandes Ligas, los pitcheos de Grandes Ligas, hasta los mismos pitchers son muy diferentes a liga menor”, dijo Jiménez a DL, tras finalizar una jornada de trabajo en la playa de San Soucí.

Su escudero

Los grandes contratos vienen acompañados de presión de igual dimensión, elevadas expectativas, lupas que rastrean el mínimo movimiento y críticas implacables.

Los Jiménez ya están acostumbrados a lidiar con ello sin que estas letras pequeñas los distraigan.

Si bien este ex delantero, que salía del banco en el baloncesto superior con el club San Carlos en la década de 1990, conoce la experiencia de jugar con estadio lleno, ver a su hijo ser aclamado por una multitud en una ciudad tan importante como Chicago despierta un ¡wao! prolongado.

“Si te digo que no (se le han salido las lágrimas por el éxito de su hijo) te hablo mentira. Sí, pero también hay momentos amargos que uno tiene que tragárselo, no todo es color de rosa, hay veces que hay claveles que la gente no se entera de eso, pero na, p’alante”, dijo Jiménez padre.