$!Emilio Bonifacio busca en preolímpico boleto a MLB

Por primera vez en casi dos décadas, Emilio Bonifacio se encuentra en República Dominicana cuando ya se está jugando béisbol en los Estados Unidos.

Ya sea en Grandes Ligas o en los circuitos minoritarios, Bonifacio ha estado en ese trajín desde mediados de la década del 2000.

Sin embargo, a pesar de no tener contrato para Estados Unidos, Bonifacio no está fuera del béisbol, él está entrenando junto a la preselección dominicana que viajará el próximo mes de mayo a West Palm Beach al preolímpico de Las Américasa buscar una plaza para Tokio 2020.

“Para mi es un honor estar aquí con el uniforme dominicano, quizás no en las mejores condiciones porque actualmente no tengo trabajo, pero me siento honrado de poder estar representando al país a buscar una plaza en los Juegos Olímpicos”, dijo Bonifacio a Diario Libre, en una pausa de sus prácticas de bateo en un caluroso Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Bonifacio resalta el talento que tiene el equipo y el nivel que se espera en el preolímpico, donde quizás podría tener un chance de llamar la atención de alguna organización.

“Cuando hablé con (José) Gómez, él me dijo que viniera que el equipo me necesitaba y que como no tenía trabajo podía ser una opción para que me vean de nuevo”, indicó.

Junto a Bonifacio, también se encuentran en las prácticas su hermano Jorge, el toletero Juan Francisco, el relevista Jairo Asencio, entre muchos otros jugadores de talento.

Las prácticas están siendo dirigidas por Wilton Veras ante la ausencia de Fernando Tatis.