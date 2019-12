$!En Houston todavía se gozan el Mambo de Lima y su hijo es figura

“Mi padre amaba la ciudad de Houston”, dijo su hijo, José Lima Jr. “Hay un video de él siendo entrevistado en el banquillo, y simplemente le preguntaron, ‘¿Cómo te sientes acerca de tus fanáticos y esas cosas?’ y él dice: “Sé que sin los fanáticos aquí gastando dinero, comprando boletos en el estadio, no me pagarían”. Estaba agradecido por la oportunidad de jugar béisbol en la ciudad de Houston “.

“Realmente nunca cambió”, dijo Dierker. “Simplemente desafió a todos y se salió con la suya. Realmente, para ser honesto, esos años en [Astrodome], me rascaba la cabeza y decía: “¿Cómo está haciendo esto?”. Sus cosas no son tan buenas. Y le están dando grandes golpes y él no está dando muchas carreras, y está lanzando siete, ocho, nueve entradas, y se está riendo y saltando sobre las líneas de foul y pasando un buen rato y poniendo a todo el equipo de buen humor“.

Lima no tenía cosas abrumadoras, ni lanzaba con fuerza. Tenía un gran cambio, que fue su lanzamiento de abanicar, incluso cuando los bateadores sabían que se acercaba. Y cuando comenzó a ganar, su confianza y arrogancia crecieron. Esa confianza rayaba en el exceso de confianza, dijo su ex gerente, Larry Dierker.

“Simplemente salía y se divertía”, dijo Biggio. “Así era él. Lanzó con emoción. Si alguien pegaba un jonrón y caminaba por las bases hacia atrás, no le importaba. Era solo un tipo lleno de mucha diversión y emoción. Honestamente, fue uno de los mejores compañeros de equipo que tuve, porque quería que todos en su equipo tuvieran éxito ”.

Lima Jr. era demasiado joven para recordar mucho acerca de su padre jugando en el Astrodome. Sin embargo, sí recuerda la mudanza a Enron Field, y sabe cuánto los fanáticos amaban a su padre.

“Recuerdo que siempre me llevaba al campo con él, y recuerdo que estaría con mi madre y ella venía a buscarme a la guardería y lo veía después del partido, se quedaba y hablaba con los fanáticos y firmaba pelotas a quien sea ”, dijo. “Habría niños en la cola, y él seguiría firmando y seguiría firmando”. Muchos jugadores firmaban algunas y decían: ‘Oye, tengo que irme’, pero una cosa que recuerdo siempre es que hizo un esfuerzo adicional para asegurarse de que todos se fueran a casa con una pelota, o al menos firmó como tantos como pudo. Fue un muy buen momento para mí. Estábamos muy felices de estar en la ciudad “.

Lima Jr., de 21 años, asiste a la Universidad de Houston en Clear Lake. No está seguro de lo que quiere hacer cuando se gradúe, pero está estudiando gestión de recursos humanos. Árbitra los juegos de béisbol de la escuela secundaria y la universidad, y sin duda le preguntan sobre su padre una vez que se presenta como José Lima Jr.

“Dicen:” Oh, hay un jugador de béisbol que tiene el mismo nombre que tú “, y yo digo:” Sí, es mi papá“”, dijo. “Entonces comenzaremos a chatear y cada historia que me cuentan es:‘ Oh hombre, lo conocí. Un gran tipo “. Siempre carismático y tantas historias felices. “Me compró una bebida aquí, le dio una pelota a mi hijo”. ¿Sabes a qué me refiero? Solo un montón de historias geniales “.

Los fanáticos que recuerdan a Lima Time traen mucha alegría a su hijo. La ciudad fue energizada por los Astros y Lima, que era lo contrario de las estrellas estoicas Biggio y Bagwell. Todas las historias que Lima Jr., ha escuchado sobre su padre han sido positivas.

“Creo que eso es realmente especial, porque para que se hable de ti después de tu fallecimiento, siento que tienes que hacer algo realmente malo o realmente bueno, y siento que estaba del lado realmente bueno”, dijo. “Siento que tocó a tanta gente y fue parte de la vida de tantas personas que vivirá durante mucho tiempo en la ciudad de Houston”.

Cuando Lima falleció, Lima Jr. tenía 11 años y vivía con su padre. No lo había visto en unos meses cuando su padre llamó y le pidió que fuera a Los Ángeles. Lima, que vivía con su madre en Seattle, terminó mudándose a Los Ángeles poco antes de que su padre muriera.

“Al menos tuve que pasar ese último mes o dos con él”, dijo.

Ahora que vive en el área de Houston, Lima Jr. sigue siendo un gran fanático de los Astros. Lloró cuando Houston ganó la Serie Mundial en 2017, y lo tomó en serio cuando vio un tweet de un fan sobre cómo era el campeonato para jugadores como Ken Caminiti, Derek Bell y José Lima.

“Parecía que cada vez que ganábamos, eso era [para] todos”, dijo. “Eso fue [por] todo lo que había pasado, cada jugador que había jugado en nuestra organización. Parecía que todo era producto de ellos ”.