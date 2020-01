$!En la República Dominicana “habrá un juego de Grandes Ligas” y será en marzo

Esta vez el juego ya cuenta, si no con la fecha exacta, con el período en que se montará. “Será la primera semana de marzo”, señaló la fuente. Los partidos de pretemporada comenzarán con tres juegos el 21 de febrero y al día siguiente habrá 14 para los juegos de la Liga de la Toronja y la del Cactus.

Precios de las boletas

Dos décadas atrás el país vio a figuras como Pedro Martínez, con Boston; Moisés Alou, Jeff Bagwell y José Lima con los Astros.

Para verlos el público debió comprar boletos a RD$1,000 en palcos A, RD$600 en AA, RD$350 en preferencias y RD$50 en gradas. “No se trata ni de barato ni caro, los precios fueron acordes con el montaje del evento, de acuerdo a lo que exige Major League Baseball”, dijo Félix Decena, miembro del equipo que trabajó en la parte comercial del partido.

Un factor que encarece los precios es el acuerdo de trabajo ( 2017-2021) entre dueños de equipos y jugadores de Grandes Ligas el cual establece que si los juegos de primavera se disputan en México, Puerto Rico o Dominicana hay que pagarle US$5,000 a cada jugador y US$20,000 a dirigentes, coaches, trainers y personal del clubhouse.

Nunca antes, como en el 2000, se había pagado ese precio en el país. En la ocasión el dólar estadounidense se adquiría por RD$16.05, de manera que convertido a dólares los tickets costaban US$63, US$38, US$22 y US$3.

Pero solo 4,500 de las 18,000 boletas puestas a la venta fueron adquiridas de acuerdo con el libro Growing the Game: The Globalization of Major League Baseball. Ese cuadro es el que quieren evitar los responsables del montaje del partido de Grandes Ligas, que se plantean cómo tornar accesibles para el público los precios de las boletas para el partido. “Eso lo vamos a trabajar y está en estudio. Tendremos una comisión”, señaló la fuente.

La medida es pertinente si se toma en cuenta lo que realizaron los Tigres del Licey en la final que desde el pasado día 20 comenzaron contra los Toros. En una inusual medida para la final decidieron reducir los precios de entradas, de manera significativa, para sus partidos en el Quisqueya, con la finalidad de atraer más público.

Precisamente una representación de Grandes Ligas estuvo de visita en el país hace alrededor de 10 días supervisando las condiciones del Estadio Quisqueya y la revisión superó la prueba.

Terminada la serie final que juegan los Tigres del Licey y los Toros del Este el Quisqueya pasará a manos de la organización del juego de Grandes Ligas.

Como medida de mayor control el ministro de Deportes, Danilo Díaz, accedió a que el concierto de Ozuna señalado para el día 15 de febrero en el Quisqueya fuera transferido bajo el mismo costo de alquiler al Estadio Olímpico Félix Sánchez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. “El béisbol es una marca país”, ha considerado el ministro Díaz. El concierto será de todas maneras el día 14, movido para esa fecha debido a las elecciones municipales.