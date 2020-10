En Puerto Plata se ven jugando en la Lidom en la zafra 2022-23

Para 2022-2023

Sixto Peralta Domínguez es el presidente de la Cámara de Comercio y una de las cabezas del comité gestor. El cronograma del proyecto contempla que en 2021 los Piratas del Atlántico (como se llamó el equipo en la desaparecida Liga de Verano del Cibao) juegue en el proyecto que lanzarán la Lidom y Fedobe el próximo año.

“Sabemos lo que representa el béisbol como una propuesta de reactivación económica. No estamos viendo tan solo la parte de recreación, que tiene el béisbol, sino también la parte de reactivación económica, por eso el empresariado está dispuesto a invertir no por recuperar, no por ganar dinero, sino para inducir el impulso económico que está necesitando la provincia”, dijo Peralta.

En su hoja de ruta que diseñaron en 2016 de momento van por mitad del camino. El levantamiento que hicieron les dice que reparar el estadio requeriría de 10-12 meses. De ahí que el proyecto aspira que dentro de un año recibir el visto bueno de la Lidom para jugar a partir de 2022-2023.

Tiempo de expandir

Vitelio Mejía explicó que el resto de los equipos ve con buenos ojos la expansión de la liga y dice que la propuesta de Puerto Plata reúne las condiciones, si bien le presentó un borrador de lo que toca cumplir.

“Los tiempos no necesariamente son cronológicos, son coyunturales, pienso que los tiempos de ahora apuntan a la coyuntura de que Puerto Plata pueda ser un socio importante, pienso que si Lidom tiene el interés de crecer el negocio del béisbol tiene que pensar en función de aquellas provincias que tienen potencialidad. Para que un negocio crezca y se dé tiene que haber potencialidad en ambas partes”, dijo Mejía.

El encuentro debió realizarse en las oficinas de la Lidom en el Quisqueya, pero dado lo nutrida que fue tuvo que buscarse un espacio más grande.

“Entendemos que las condiciones están dadas para que Puerto Plata pueda ser revisada, ponderada como un socio de la Liga Dominicana. Porque las coyunturas se han venido dando”, afirmó Mejía.

La última expansión de la liga llegó en 1996 cuando ingresaron los Gigantes del Nordeste para completar el sexteto que había quedado cojo con la salida en 1990 de los Caimanes del Sur.

“No necesariamente tiene que aparecer una persona emblemática, un grupo emblemático que se haga cargo de esto en una comunidad pujante como Puerto Plata. Lo importante es que ustedes arrimen el hombro como y que cada quien en la medida de sus posibilidades, pero siempre con la misma composición y es que no volvamos a reunirnos dentro de muchos años a ver algo que no caminó”, dijo.