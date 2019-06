$!En su cama, David Ortiz se disculpó con su hija en Día del Padre

La hija de David Ortiz, Alexandria, felicitó a su padre a través de su cuenta de Instagram por el Día de los Padres que se celebrara ayer en Estados Unidos. “Feliz día de los padres tardío a mi papá. No queda mucho por decir más que darte las gracias por los sacrificios que has hecho para darme no solo a mí sino a toda nuestra familia el mundo en nuestros ojos. Has construido una vida tremenda incluso sin poder disfrutar de tus frutos. Lo que dijiste hoy que me hizo pausar fue: Perdóname, así no es que celebramos el Día del Padre”.

”Poco después, te respondí “Aún tenemos el Día del Padre Dominicano” a través de las lágrimas que me invadían. No puedo esperar a enseñarte tu regalo inspirado en Game of Thrones. En otra nota, puedo leer cartas del Tarot relacionadas a Game of Thrones.

Ortiz fue herido de bala el domingo 9 de junio mientras se encontraba en un bar del Municipio Santo Domingo Este. Por el hecho, nueve personas recibieron un año de prisión preventiva, y otro espera conocimiento de medidas de coerción. Se espera que esta semana, las autoridades dominicanas revelen nuevos detalles de la tentativa de asesinato contra el exjugador de Grandes Ligas, entre ellos, el móvil y el autor intelectual.