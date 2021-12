$!Encarnación irrumpe en el negocio de firmas con una moderna academia

Edwin Encarnación se ha pasado su primer año desde 1999 sin trabajo en el béisbol organizado y asegura que no la ha extrañado, un tiempo que ha ocupado en inversiones de una carrera que le pagó en salarios US$123,7 millones y con su familia.

En marzo se vinculó a la construcción del hotel Hilton Garden Inn de Caleta en su La Romana natal que se llevará US$17 millones y el miércoles dio apertura formal a las facilidades donde opera la academia de desarrollo que abrió en 2019.

El presidente Luis Abinader encabezó el acto de apertura del complejo, que requirió la inversión de US$1,5 millones localizado en El Toro, en la parte norte de Boca Chica. Allí opera la EDS o Encarnación Development System, una academia donde están concentrado una veintena de adolescentes que buscan ser reclutados para las Grandes Ligas.

“Lo primordial de nosotros es los estudios, el nivel académico es muy importante porque yo sé que todos quieren llegar a Grandes Ligas, pero no es fácil, todos no van a poder llegar, pero preparándose académicamente por eso le damos las clases aquí, que se hagan bachiller para que si no firman puedan tener la oportunidad de ir a una universidad para que tengan otro chance de no solamente ser pelotero, que es muy difícil, pero si estudian y se preparan pueden ser un doctor, ingeniero, un arquitecto, por eso me motivo cada día con ellos, es lo que más me interesa”, dijo Encarnación, en un acto adornado con la presencia de ex jugadores como Pedro Martínez, David Ortiz y Octavio Dotel.

En su caso, estudió en la escuela secundaria Manuel Toro en Caguas, Puerto Rico, donde vendía periódicos para complementar sus gastos, desde donde fue tomado en el sorteo aficionado de los Estados Unidos en la novena ronda del año 2000 en el puesto 274.

Entonces, recibió un bono de US$50,000 y otro de US$55,000 para estudios, el plan B que exigió su padre, el fenecido entrenador de atletismo Elpidio Encarnación, en caso de no llegar al Big Show, un dinero que no tuvo la necesidad de liquidar.

De ahí que su academia haga gran énfasis en los estudios, los jóvenes reciben docencia presencial tres veces a la semana y dos de forma virtual. El complejo cuenta con un estadio, área de gimnasio, habitaciones para hospedaje, salón de estudios y oficinas administrativas. Ya está asignado el terreno para una ampliación que incluiría un segundo play y área de infield.

“Quiero llevarle el mensaje a los padres de que enviar a los niños a la academia no deben soltarlo, los padres deben involucrarse más con sus hijos, no importa la academia que estén. Yo mismo tengo mi hijo aquí, cada muchacho de eso son como mis hijos, pero los padres debemos involucrarnos más, la formación que se le va a dar, en eso nos concentramos”, dijo el ex de los Rojos, Blue Jays, Indios, Marineros, Yanquis y White Sox.

¿Vuelve a la MLB?

Encarnación en enero cumplirá 39 años, en su carrera pegó 425 cuadrangulares y, si bien dice sentirse cómodo, no descarta la posibilidad de volver a uniformarse. De ahí que esté muy pendiente a la posibilidad de que un nuevo pacto laboral instaure el bateador designado en la Liga Nacional.

“En verdad yo juego y practico pero todo va a depender de lo que pase, si me dan la oportunidad estamos ready, me he mantenido haciendo mis cositas, pero todo va a depender de mi mente a ver qué me dice en los próximos meses. En realidad, no he extrañado el béisbol este año”, dijo Encarnación, de cuyo programa ya le han firmado a seis jugadores.