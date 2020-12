$!Equipos tomaron a cuatro dominicanos en el draft Regla 5

El sorteo de Regla 5 dejó a cuatro dominicanos agregados a las plantillas de 25 hombres de Grandes Ligas para 2020. Cuatro lanzadores que firmaron después de los 18 años en 2015, con el común denominador de un desarrollo lento, pero que los equipos sospechan están a punto de lograr su despegue.

Los Piratas usaron el primer turno del sorteo en el derecho José Soriano, a quien los Angelinos no protegieron. Se trata de un brazo que viene someterse a una cirugía Tommy John.

Los Angelinos tomaron en el turno ocho al también derecho José Rivera, ex de los Astros.

Los Gigantes escogieron en el puesto 12 a Dedniel Núñez desde los Mets y en segunda ronda los Atléticos a Dany Jiménez, desde los Azulejos. Jiménez ya había sido tomado por los Azulejos en el sorteo de 2019 desde los Gigantes e hizo su debut en la MLB el 23 de julio pasado.

El sorteo de ligas menores movió a cuatro lanzadores criollos. Se trata de Yunior Pérez (por los Tigres), Samuel Reyes (Cachorros), Ignacio Feliz (Orioles) y Jesús Reyes (Mets).

Los jugadores internacionales que tenían 18 años o menos para el 5 de junio de 2016, eran elegibles.

Los clubes pagan US$100,000 para seleccionar un jugador. Si no permanece en el roster de MLB durante toda la temporada regresan a su ex equipo por US$50,000. Cuesta US$24,000 hacer una selección en la fase de ligas menores, y los jugadores seleccionados no están sujetos a restricciones de lista con sus nuevas organizaciones. NPN