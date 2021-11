$!Erik González: “Fue frustrante lesionarme cuando tuve el chance”

Erik González hizo la fila en el equipo grande de Cleveland entre 2016 y 2018, en un infield que le daba pocas opciones con José Ramírez y Francisco Lindor en el lado izquierdo, y al ser transferido a Pittsbugh en 2019 parecía que las opciones eran mayores.

Esa gran oportunidad llegó este año cuando le entregaron la posición de campo corto, pero el primero de julio se torció el oblicuo derecho y cuando se recuperó no fue tomado en cuenta por el dirigente Clint Hurdle. Iba con una línea ofensiva de .232/.258/.300.

Con 30 años de edad, González es agente libre que ya acumula varios años de servicios y espera por esa llamada para saber dónde trabajará en 2022.

“Esperando que todas las cosas marchen bien a ver qué propuesta el abogado mío ve que sea la mejor opción”, dijo González, que juega con el Escogido en el actual torneo.

Una espera que no sería eterna y, si bien el Norte es su prioridad, no se cierra a escuchar las ofertas de otras ligas.

“Se puede decir que estamos abierto a cualquier otra opción, pero siempre va a ser la primera opción Grandes Ligas. Hablar de Asia dependería de si no tendríamos las puertas abiertas en Estados Unidos ya ahí nos moveríamos a ese sector, pero mientras tanto de ver si todavía hay chance de seguir jugando en Grandes Ligas”.

Las métricas defensivas ayudan a González, nacido en Puerto Plata, con cinco carreras salvadas por encima del promedio en 2021, de acuerdo con Baseball Info Solution.

“Es un poquito frustrante que hice la fila en Cleveland, duré tres años ahí en Grandes Ligas con ellos, sin ser un pelotero regular, luego me cambian a los Piratas, me entregan la posición, dos semanas después de que comienza la liga me lesiono, pierdo alrededor de 4-5 meses ese año, es un poco frustrante, la mente te da muchas vueltas, pero a veces uno tiene familia, amigos alrededor de uno que lo ayudan. Te hacen ver la situación de otra manera”, dice González, sin límite de tiempo para seguir con los rojos.