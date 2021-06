$!Espinal y Diplán fortalecen pitcheo RD para repechaje

Diplán participó con las Águilas Cibaeñas en la campaña pasada, con rendimiento de 3-1 con 3.86 de efectividad y 12 ponches en 16.1 entradas lanzadas. En la semifinal se lució con 6.0 innings en blanco e igual número de ponches, siendo el pitcher más destacado de esa etapa.

El nativo de Santiago pertenece a los Orioles de Baltimore, organización que lo tiene asignado a los Norfolk Tides (AAA). Allí tiene 2-0, 3.00 de efectividad y 15 ponches en 12.0 actos.

Espinal y Diplán elevan a siete la cantidad de jugadores que recientemente el Programa de Béisbol Olímpico (Probeisbol) ha conseguido que estén disponibles para defender la bandera tricolor en la repesca. Julio Y. Rodríguez (OF), revelación en el pasado Preolímpico de América, Luis Felipe Castillo (PD), Junior García (PZ), Ramón Torres (IF) y Johan Mieses (OF) completan la lista.

El comité seleccionador nacional se mantiene tocando las puertas de las organizaciones de las Mayores y de la Liga Mexicana de Béisbol para conformar el mejor equipo posible, para un evento que pondrá en juego el último boleto para el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos de Tokio.