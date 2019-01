$!Está en el ambiente una nueva asociación de peloteros dominicanos

Una nueva agrupación de los peloteros dominicanos surgirá luego de las elecciones en las que fue escogido Erick Almonte como presidente, debido a que la Federación Nacional de Peloteros Profesionales no tiene un asidero jurídico para su operación, señaló el doctor Julio César de la Rosa Tiburcio, representante de los nuevos incumbentes del sindicato.

Indicó el doctor De la Rosa que desde el 2005 Fenapepro no ha cumplido los procesos de adecuación jurídica, por lo que ha perdido el derecho para actual como gremio. En ese orden, indicó, están compelidos a hacer entrega de todo lo relacionado a los peloteros dominicanos “porque Fenapepro no existe”.

En cuanto a que Bell esté como presidente de Fenapepro, De la Rosa Tiburcio lo descartó bajo el alegato de que Soto no renunció, si no que “abandonó” la posición, lo que no está contemplado en ningún reglamento.

Fue enfático al señalar que la directiva de Fenapepro y los representantes de los peloteros llegaron a acuerdos por ante autoridades del béisbol dominicano para la realización de las elecciones el pasado 4 de enero, “lo que está prioritario con relación a reglamentos”, por lo que descalificó que Bell asumiera la posición para completar el mandato que deberá finalizar en el 2020.